https://ria.ru/20230624/zapasy-1880194650.html

В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах

В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах - РИА Новости, 24.06.2023

В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах

Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым в южных регионах России, сообщил РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:23

2023-06-24T15:23

2023-06-24T15:23

общество

ростов-на-дону

воронежская область

национальный антитеррористический комитет рф

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым в южных регионах России, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Торговые сети-члены АКОРТ, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу во всех регионах присутствия. Товарных запасов, сформированных сетями (в южных регионах страны - ред.), достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - заявил он. Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html

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ростов-на-дону

воронежская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростов-на-дону, воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф, попытка вооруженного мятежа