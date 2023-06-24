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В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах - РИА Новости, 24.06.2023
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15:23 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/zapasy-1880194650.html
В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах
В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах - РИА Новости, 24.06.2023
В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах
Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым в южных регионах России, сообщил РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:23
2023-06-24T15:23
общество
ростов-на-дону
воронежская область
национальный антитеррористический комитет рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым в южных регионах России, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Торговые сети-члены АКОРТ, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу во всех регионах присутствия. Товарных запасов, сформированных сетями (в южных регионах страны - ред.), достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - заявил он. Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону
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общество, ростов-на-дону, воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф, попытка вооруженного мятежа
Общество, Ростов-на-Дону, Воронежская область, Национальный антитеррористический комитет РФ, Попытка вооруженного мятежа
В АКОРТ рассказали о ситуации со снабжением в южных регионах

Глава АКОРТ Караваев: товарных запасов в южных регионах достаточно для снабжения населения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтеллажи с товарами на складе
Стеллажи с товарами на складе - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стеллажи с товарами на складе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым в южных регионах России, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«
"Торговые сети-члены АКОРТ, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу во всех регионах присутствия. Товарных запасов, сформированных сетями (в южных регионах страны - ред.), достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - заявил он.
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Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
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ОбществоРостов-на-ДонуВоронежская областьНациональный антитеррористический комитет РФПопытка вооруженного мятежа
 
 
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