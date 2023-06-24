https://ria.ru/20230624/zakon-1880199169.html
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:52
2023-06-24T15:52
2023-06-24T16:42
общество
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("Административный арест"): после слов "режима чрезвычайного положения" идут слова "режима военного положения".Кодекс дополнили также статьей 20.51 "Нарушение режима военного положения". В соответствие с ней за такие нарушения, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит:Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то последует его конфискация.Как отмечалось в сопроводительных документах, задерживать нарушителей режима военного положения будут вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти регионов, а также органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости
. Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа
, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("Административный арест"): после слов "режима чрезвычайного положения" идут слова "режима военного положения".
Кодекс дополнили также статьей 20.51 "Нарушение режима военного положения". В соответствие с ней за такие нарушения, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит:
- гражданам — штраф от пятисот до тысячи рублей или арест на срок до 30 суток;
- должностным лицам — штраф от тысячи до двух тысяч рублей или арест до 30 суток.
Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то последует его конфискация.
Как отмечалось в сопроводительных документах, задерживать нарушителей режима военного положения будут вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти регионов, а также органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам