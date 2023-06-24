https://ria.ru/20230624/zakon-1880199169.html

Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения

Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения

Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:52

2023-06-24T15:52

2023-06-24T16:42

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россия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("Административный арест"): после слов "режима чрезвычайного положения" идут слова "режима военного положения".Кодекс дополнили также статьей 20.51 "Нарушение режима военного положения". В соответствие с ней за такие нарушения, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит:Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то последует его конфискация.Как отмечалось в сопроводительных документах, задерживать нарушителей режима военного положения будут вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти регионов, а также органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия