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Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения - РИА Новости, 24.06.2023
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15:52 24.06.2023 (обновлено: 16:42 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zakon-1880199169.html
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:52
2023-06-24T16:42
общество
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("Административный арест"): после слов "режима чрезвычайного положения" идут слова "режима военного положения".Кодекс дополнили также статьей 20.51 "Нарушение режима военного положения". В соответствие с ней за такие нарушения, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит:Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то последует его конфискация.Как отмечалось в сопроводительных документах, задерживать нарушителей режима военного положения будут вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти регионов, а также органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, россия
Общество, Россия
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения

Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("Административный арест"): после слов "режима чрезвычайного положения" идут слова "режима военного положения".
Кодекс дополнили также статьей 20.51 "Нарушение режима военного положения". В соответствие с ней за такие нарушения, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит:
  • гражданам — штраф от пятисот до тысячи рублей или арест на срок до 30 суток;
  • должностным лицам — штраф от тысячи до двух тысяч рублей или арест до 30 суток.
Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то последует его конфискация.
Как отмечалось в сопроводительных документах, задерживать нарушителей режима военного положения будут вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти регионов, а также органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.
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