https://ria.ru/20230624/zakhvat-1880206555.html

Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ

Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ - РИА Новости, 24.06.2023

Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ

В Хмельницкой области прихожане Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не позволили раскольникам Православной церкви Украины... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:21

2023-06-24T16:21

2023-06-24T17:12

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хмельницкая область

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прихожане Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не позволили раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ) захватить святыню, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале."Прихожане Воскресенского храма УПЦ в Красилове Хмельницкой области 23 июня не позволили активистам ПЦУ, возглавляемым местными властями, захватить святыню", — говорится в заявлении.Уточняется, что в пятницу 16 активистов во главе с секретарем Красиловского горсовета Ириной Морозович и заммэра города Мариной Слободянюк проникли на церковную территорию и срезали болгаркой замки на входных воротах храма. Среди рейдеров также заметили депутатов горсовета Ольгу Тимченко, Наталию Свыстун и Владимира Продоуса. По данным союза, после попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане. Настоятель храма протоиерей Виталий Дунец подчеркнул, что верующие будут защищать святыню и дальше, несмотря на желание местных властей украсть ее у общины. "Я еще раз обращаюсь к тем людям, которые провоцируют эти стычки: прекратите, пожалуйста, это делать. Мы живем на благословенной Богом земле. <…> Вы хотите украсть нашу святыню, но знайте, что мы будем защищать ее всеми законными методами, всеми законными способами", — сказал он.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.

https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html

https://ria.ru/20230606/khram-1876604052.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу)