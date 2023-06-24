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Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ - РИА Новости, 24.06.2023
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Религия
 
16:21 24.06.2023 (обновлено: 17:12 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zakhvat-1880206555.html
Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ
Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ - РИА Новости, 24.06.2023
Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ
В Хмельницкой области прихожане Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не позволили раскольникам Православной церкви Украины... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:21
2023-06-24T17:12
религия
россия
украина
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прихожане Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не позволили раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ) захватить святыню, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале."Прихожане Воскресенского храма УПЦ в Красилове Хмельницкой области 23 июня не позволили активистам ПЦУ, возглавляемым местными властями, захватить святыню", — говорится в заявлении.Уточняется, что в пятницу 16 активистов во главе с секретарем Красиловского горсовета Ириной Морозович и заммэра города Мариной Слободянюк проникли на церковную территорию и срезали болгаркой замки на входных воротах храма. Среди рейдеров также заметили депутатов горсовета Ольгу Тимченко, Наталию Свыстун и Владимира Продоуса. По данным союза, после попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане. Настоятель храма протоиерей Виталий Дунец подчеркнул, что верующие будут защищать святыню и дальше, несмотря на желание местных властей украсть ее у общины. &quot;Я еще раз обращаюсь к тем людям, которые провоцируют эти стычки: прекратите, пожалуйста, это делать. Мы живем на благословенной Богом земле. &lt;…&gt; Вы хотите украсть нашу святыню, но знайте, что мы будем защищать ее всеми законными методами, всеми законными способами&quot;, — сказал он.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html
https://ria.ru/20230606/khram-1876604052.html
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россия, украина, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу)
Религия, Россия, Украина, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ

В Хмельницкой области прихожане УПЦ отстояли Воскресенский храм от рейдеров ПЦУ

© Фото : СБУАгент СБУ
Агент СБУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : СБУ
Агент СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прихожане Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не позволили раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ) захватить святыню, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.
"Прихожане Воскресенского храма УПЦ в Красилове Хмельницкой области 23 июня не позволили активистам ПЦУ, возглавляемым местными властями, захватить святыню", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что в пятницу 16 активистов во главе с секретарем Красиловского горсовета Ириной Морозович и заммэра города Мариной Слободянюк проникли на церковную территорию и срезали болгаркой замки на входных воротах храма. Среди рейдеров также заметили депутатов горсовета Ольгу Тимченко, Наталию Свыстун и Владимира Продоуса.
По данным союза, после попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане.
Настоятель храма протоиерей Виталий Дунец подчеркнул, что верующие будут защищать святыню и дальше, несмотря на желание местных властей украсть ее у общины.
«

"Я еще раз обращаюсь к тем людям, которые провоцируют эти стычки: прекратите, пожалуйста, это делать. Мы живем на благословенной Богом земле. <…> Вы хотите украсть нашу святыню, но знайте, что мы будем защищать ее всеми законными методами, всеми законными способами", — сказал он.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
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