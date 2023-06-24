https://ria.ru/20230624/zagovor-1880116088.html

Такер Карлсон рассказал американцам о "русской теории заговора"

Такер Карлсон рассказал американцам о "русской теории заговора" - РИА Новости, 24.06.2023

Такер Карлсон рассказал американцам о "русской теории заговора"

Американские власти пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России, заявил известный телеведущий Такер Карлсон в новом эпизоде своего шоу в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:40

2023-06-24T03:40

2023-06-24T14:59

в мире

россия

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американские власти пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России, заявил известный телеведущий Такер Карлсон в новом эпизоде своего шоу в Twitter.Он предложил американцам представить, что они летят в самолете, как вдруг в салоне появляется запах дыма и происходит пожар, но все находящиеся на борту люди игнорируют эту ситуацию."И вот вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. "В салоне дым!" — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: "А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию!" — добавил экс-ведущий Fox News.Как отметил журналист, подобный сценарий хорошо описывает жизнь в США."Кажется, все вокруг как-то ветшает и чахнет, вы нутром чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так и есть, но люди у руля этого признавать ни за что не хотят", — заявил Карлсон.В апреле Fox News отстранил его от эфира. При этом канал продолжает держать журналиста в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценил как нарушение условий контракта.

https://ria.ru/20230621/bayden-1879462845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, такер карлсон