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Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО - РИА Новости, 24.06.2023
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22:00 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/yandeks-1880257362.html
Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО
Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО - РИА Новости, 24.06.2023
Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО
Сотрудники "Яндекса", работающие в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции, с понедельника переходят на удалённый режим работы, в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:00
2023-06-24T22:00
россия
москва
белоруссия
евгений пригожин
сергей собянин
яндекс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудники "Яндекса", работающие в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции, с понедельника переходят на удалённый режим работы, в остальных городах все остаётся по-прежнему, говорится в сообщении сотрудникам компании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. "Друзья, с понедельника все, кто работает в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), переходят на удалённый режим работы. В остальных городах пока работаем как обычно", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в Москве, несмотря на объявленный выходной, сотрудники компании продолжат работать на "удалёнке" в обычном режиме. "Мы не можем остановить нашу работу. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям. В Москве и области, а также в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях — работаем всю следующую неделю на удалёнке. … В остальных городах, где нет КТО, офисы работают в обычном режиме. Можно приходить и работать", - отмечается в сообщении. В сообщении также добавили, что склады и производства в России работают в соответствии с установленными графиками. "Мы оперативно меняем режим работы там, где это необходимо для безопасности сотрудников. Следим за ситуацией и будем сообщать об этом отдельно. Сотрудники офисов и хабов в других странах работают в обычном режиме", - подтвердили в сообщении. В пресс-службе компании подтвердили данную информацию. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
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россия, москва, белоруссия, евгений пригожин, сергей собянин, яндекс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Москва, Белоруссия, Евгений Пригожин, Сергей Собянин, Яндекс, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО

Сотрудников "Яндекса" с понедельника переведут на удаленку в городах, где ввели КТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Яндекс"
Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудники "Яндекса", работающие в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции, с понедельника переходят на удалённый режим работы, в остальных городах все остаётся по-прежнему, говорится в сообщении сотрудникам компании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
"Друзья, с понедельника все, кто работает в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), переходят на удалённый режим работы. В остальных городах пока работаем как обычно", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в Москве, несмотря на объявленный выходной, сотрудники компании продолжат работать на "удалёнке" в обычном режиме. "Мы не можем остановить нашу работу. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям. В Москве и области, а также в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях — работаем всю следующую неделю на удалёнке. … В остальных городах, где нет КТО, офисы работают в обычном режиме. Можно приходить и работать", - отмечается в сообщении.
В сообщении также добавили, что склады и производства в России работают в соответствии с установленными графиками. "Мы оперативно меняем режим работы там, где это необходимо для безопасности сотрудников. Следим за ситуацией и будем сообщать об этом отдельно. Сотрудники офисов и хабов в других странах работают в обычном режиме", - подтвердили в сообщении.
В пресс-службе компании подтвердили данную информацию.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
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Вчера, 21:48
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
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Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
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