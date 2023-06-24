https://ria.ru/20230624/yandeks-1880257362.html

Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО

Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО - РИА Новости, 24.06.2023

Сотрудников "Яндекса" переведут на удаленку в городах, где ввели КТО

Сотрудники "Яндекса", работающие в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции, с понедельника переходят на удалённый режим работы, в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:00

2023-06-24T22:00

2023-06-24T22:00

россия

москва

белоруссия

евгений пригожин

сергей собянин

яндекс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудники "Яндекса", работающие в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции, с понедельника переходят на удалённый режим работы, в остальных городах все остаётся по-прежнему, говорится в сообщении сотрудникам компании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. "Друзья, с понедельника все, кто работает в офисе в городах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), переходят на удалённый режим работы. В остальных городах пока работаем как обычно", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в Москве, несмотря на объявленный выходной, сотрудники компании продолжат работать на "удалёнке" в обычном режиме. "Мы не можем остановить нашу работу. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям. В Москве и области, а также в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях — работаем всю следующую неделю на удалёнке. … В остальных городах, где нет КТО, офисы работают в обычном режиме. Можно приходить и работать", - отмечается в сообщении. В сообщении также добавили, что склады и производства в России работают в соответствии с установленными графиками. "Мы оперативно меняем режим работы там, где это необходимо для безопасности сотрудников. Следим за ситуацией и будем сообщать об этом отдельно. Сотрудники офисов и хабов в других странах работают в обычном режиме", - подтвердили в сообщении. В пресс-службе компании подтвердили данную информацию. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20230624/rabota-1880256424.html

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россия, москва, белоруссия, евгений пригожин, сергей собянин, яндекс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество