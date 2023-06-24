Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем
Губернатор Ямала Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем и все запланированные на эти выходные массовые мероприятия будут проведены.
"Все объекты жизнеобеспечения, службы, отвечающие за безопасность граждан и территории, работают стабильно. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям, несмотря на отдаленность Ямала от регионов, где сейчас вводятся специальные режимы", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы правительства округа.
Артюхов провел в Салехарде оперативное совещание с участием членов правительства ЯНАО и руководителей силовых структур, работающих на территории автономного округа.
Участники обсудили актуальное положение дел в округе, готовность сил и средств правоохранительных органов к потенциальным вызовам. Власти подчеркивают, что ситуация в регионе на данный момент не требует введения каких-либо дополнительных мер. При необходимости все силы и средства правоохранительных органов, системы МЧС в округе готовы незамедлительно реагировать, уточняет пресс-служба.
"Все объекты жизнеобеспечения, службы, отвечающие за безопасность граждан и территории, работают стабильно. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям, несмотря на отдаленность Ямала от регионов, где сейчас вводятся специальные режимы", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы правительства округа.
Артюхов провел в Салехарде оперативное совещание с участием членов правительства ЯНАО и руководителей силовых структур, работающих на территории автономного округа.
Участники обсудили актуальное положение дел в округе, готовность сил и средств правоохранительных органов к потенциальным вызовам. Власти подчеркивают, что ситуация в регионе на данный момент не требует введения каких-либо дополнительных мер. При необходимости все силы и средства правоохранительных органов, системы МЧС в округе готовы незамедлительно реагировать, уточняет пресс-служба.