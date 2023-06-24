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Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем - РИА Новости, 24.06.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:45 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/yamala-1880221077.html
Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем
Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем и все запланированные на эти выходные... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:45
2023-06-24T17:45
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
попытка вооруженного мятежа
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САЛЕХАРД, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем и все запланированные на эти выходные массовые мероприятия будут проведены."Все объекты жизнеобеспечения, службы, отвечающие за безопасность граждан и территории, работают стабильно. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям, несмотря на отдаленность Ямала от регионов, где сейчас вводятся специальные режимы", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы правительства округа. Артюхов провел в Салехарде оперативное совещание с участием членов правительства ЯНАО и руководителей силовых структур, работающих на территории автономного округа.Участники обсудили актуальное положение дел в округе, готовность сил и средств правоохранительных органов к потенциальным вызовам. Власти подчеркивают, что ситуация в регионе на данный момент не требует введения каких-либо дополнительных мер. При необходимости все силы и средства правоохранительных органов, системы МЧС в округе готовы незамедлительно реагировать, уточняет пресс-служба.
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ямал, салехард, дмитрий артюхов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), попытка вооруженного мятежа
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Попытка вооруженного мятежа
Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем

Губернатор Ямала Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ямала Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем и все запланированные на эти выходные массовые мероприятия будут проведены.

"Все объекты жизнеобеспечения, службы, отвечающие за безопасность граждан и территории, работают стабильно. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям, несмотря на отдаленность Ямала от регионов, где сейчас вводятся специальные режимы", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы правительства округа.

Артюхов провел в Салехарде оперативное совещание с участием членов правительства ЯНАО и руководителей силовых структур, работающих на территории автономного округа.

Участники обсудили актуальное положение дел в округе, готовность сил и средств правоохранительных органов к потенциальным вызовам. Власти подчеркивают, что ситуация в регионе на данный момент не требует введения каких-либо дополнительных мер. При необходимости все силы и средства правоохранительных органов, системы МЧС в округе готовы незамедлительно реагировать, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардДмитрий АртюховМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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