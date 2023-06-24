https://ria.ru/20230624/yamala-1880221077.html

Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем

Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем и все запланированные на эти выходные... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:45

2023-06-24T17:45

2023-06-24T17:45

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

дмитрий артюхов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878636208_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ed972963d8fe79b94e38f96f86f1b0b9.jpg

САЛЕХАРД, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем и все запланированные на эти выходные массовые мероприятия будут проведены."Все объекты жизнеобеспечения, службы, отвечающие за безопасность граждан и территории, работают стабильно. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям, несмотря на отдаленность Ямала от регионов, где сейчас вводятся специальные режимы", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы правительства округа. Артюхов провел в Салехарде оперативное совещание с участием членов правительства ЯНАО и руководителей силовых структур, работающих на территории автономного округа.Участники обсудили актуальное положение дел в округе, готовность сил и средств правоохранительных органов к потенциальным вызовам. Власти подчеркивают, что ситуация в регионе на данный момент не требует введения каких-либо дополнительных мер. При необходимости все силы и средства правоохранительных органов, системы МЧС в округе готовы незамедлительно реагировать, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230623/sotsvyplaty-1880021825.html

ямал

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, салехард, дмитрий артюхов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), попытка вооруженного мятежа