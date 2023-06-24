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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Общественное". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:29
2023-06-24T07:29
2023-06-24T08:44
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Общественное"."В Одессе слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По информации СМИ, взрывы гремели в Днепропетровске, Киеве, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге.Российская армия с 10 октября регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинское СМИ "Общественное" сообщило о взрывах в Одессе