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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:53
2023-06-24T02:53
2023-06-24T03:08
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Страна.ua": в Днепропетровске сообщили о взрывах