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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 24.06.2023 (обновлено: 03:08 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vzryvy-1880114364.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:53
2023-06-24T03:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Страна.ua": в Днепропетровске сообщили о взрывах

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраина
 
 
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