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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:53

2023-06-24T02:53

2023-06-24T03:08

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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в мире, днепропетровск, украина