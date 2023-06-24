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В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города - РИА Новости, 24.06.2023
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17:59 24.06.2023 (обновлено: 18:24 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/voronezh-1880223267.html
В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города
В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города
Ситуация в Воронеже спокойная, на улицах нет военной техники, люди гуляют по торговым центрам, магазинам и другим заведениям, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:59
2023-06-24T18:24
россия
воронеж
воронежская область
владимир путин
фсб
безопасность
евгений пригожин
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Воронеже спокойная, на улицах нет военной техники, люди гуляют по торговым центрам, магазинам и другим заведениям, передает корреспондент РИА Новости. В центре Воронежа, неподалеку от бизнес-центра Галереи Чижова, ситуация спокойная. На улицах нет военной техники и машин правоохранителей. Люди гуляют, посещают торговые центры, магазины и другие заведения.На проспекте Революции, - главной улице Воронежа - возле управления ЮВЖД также ситуация спокойная. Жители города отдыхают в Петровском сквере. Общественный транспорт работает в обычном режиме.Из центра города виден столб дыма со стороны сгоревшей нефтебазы.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия
воронеж
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россия, воронеж, воронежская область, владимир путин, фсб, безопасность, евгений пригожин, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Воронеж, Воронежская область, Владимир Путин, ФСБ, Безопасность, Евгений Пригожин, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города

Ситуация в Воронеже спокойная, на улицах нет военной техники, люди гуляют по магазинам

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Воронеже спокойная, на улицах нет военной техники, люди гуляют по торговым центрам, магазинам и другим заведениям, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Воронежа, неподалеку от бизнес-центра Галереи Чижова, ситуация спокойная. На улицах нет военной техники и машин правоохранителей. Люди гуляют, посещают торговые центры, магазины и другие заведения.
На проспекте Революции, - главной улице Воронежа - возле управления ЮВЖД также ситуация спокойная. Жители города отдыхают в Петровском сквере. Общественный транспорт работает в обычном режиме.
Из центра города виден столб дыма со стороны сгоревшей нефтебазы.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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РоссияВоронежВоронежская областьВладимир ПутинФСББезопасностьЕвгений ПригожинРостов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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