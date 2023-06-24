https://ria.ru/20230624/voronezh-1880223267.html

В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города

В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронеже заявили о спокойной обстановке в центре города

Ситуация в Воронеже спокойная, на улицах нет военной техники, люди гуляют по торговым центрам, магазинам и другим заведениям, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:59

2023-06-24T17:59

2023-06-24T18:24

россия

воронеж

воронежская область

владимир путин

фсб

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евгений пригожин

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Воронеже спокойная, на улицах нет военной техники, люди гуляют по торговым центрам, магазинам и другим заведениям, передает корреспондент РИА Новости. В центре Воронежа, неподалеку от бизнес-центра Галереи Чижова, ситуация спокойная. На улицах нет военной техники и машин правоохранителей. Люди гуляют, посещают торговые центры, магазины и другие заведения.На проспекте Революции, - главной улице Воронежа - возле управления ЮВЖД также ситуация спокойная. Жители города отдыхают в Петровском сквере. Общественный транспорт работает в обычном режиме.Из центра города виден столб дыма со стороны сгоревшей нефтебазы.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воронеж, воронежская область, владимир путин, фсб, безопасность, евгений пригожин, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)