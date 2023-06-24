https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html

В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры

В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2023

В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры

В Вологодской области усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры, также увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка, сообщил... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:02

2023-06-24T15:02

2023-06-24T15:05

россия

вологодская область

владимир путин

евгений пригожин

олег кувшинников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Вологодской области усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры, также увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. "На торжественном мероприятии, посвященном Дню города, объявил о мерах, принятых нами на территории области. Первое - оперативный штаб переходит в режим круглосуточной работы. Второе - усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры. Третье - увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка", - написал он в своем телеграм-канале. По словам Кувшинникова, оперативная обстановка в регионе спокойная, стабильная и прогнозируемая. "Сегодня с экстренным обращением к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Причина - вооруженный мятеж внутри страны. Эти действия расцениваются как неповиновение власти, которое может привести к расколу нашего единства. В ситуации мощнейшего давления стран коллективного Запада на нашу страну нельзя допустить внутреннего разобщения", - добавил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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вологодская область

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россия, вологодская область, владимир путин, евгений пригожин, олег кувшинников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа