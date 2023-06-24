https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html
В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры
В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2023
В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры
В Вологодской области усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры, также увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка, сообщил... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:02
2023-06-24T15:02
2023-06-24T15:05
россия
вологодская область
владимир путин
евгений пригожин
олег кувшинников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Вологодской области усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры, также увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. "На торжественном мероприятии, посвященном Дню города, объявил о мерах, принятых нами на территории области. Первое - оперативный штаб переходит в режим круглосуточной работы. Второе - усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры. Третье - увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка", - написал он в своем телеграм-канале. По словам Кувшинникова, оперативная обстановка в регионе спокойная, стабильная и прогнозируемая. "Сегодня с экстренным обращением к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Причина - вооруженный мятеж внутри страны. Эти действия расцениваются как неповиновение власти, которое может привести к расколу нашего единства. В ситуации мощнейшего давления стран коллективного Запада на нашу страну нельзя допустить внутреннего разобщения", - добавил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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россия, вологодская область, владимир путин, евгений пригожин, олег кувшинников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Вологодская область, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Олег Кувшинников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
В Вологодской области усилили охрану критически важной инфраструктуры
Губернатор Вологодской области Кувшинников: усилена охрана критической инфраструктуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Вологодской области усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры, также увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"На торжественном мероприятии, посвященном Дню города, объявил о мерах, принятых нами на территории области. Первое - оперативный штаб переходит в режим круглосуточной работы. Второе - усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры. Третье - увеличено количество нарядов для охраны общественного порядка", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам Кувшинникова, оперативная обстановка в регионе спокойная, стабильная и прогнозируемая.
"Сегодня с экстренным обращением к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Причина - вооруженный мятеж внутри страны. Эти действия расцениваются как неповиновение власти, которое может привести к расколу нашего единства. В ситуации мощнейшего давления стран коллективного Запада на нашу страну нельзя допустить внутреннего разобщения", - добавил губернатор.
Патриарх Кирилл обратился к участникам вооруженного мятежа
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам