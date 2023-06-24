https://ria.ru/20230624/vokzaly-1880241568.html

РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России

РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России - РИА Новости, 24.06.2023

РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России

РЖД в своем телеграм-канале показали видео и фото с вокзалов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы и сообщили, что обстановка спокойная. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:56

2023-06-24T19:56

2023-06-24T20:04

ростов-на-дону

краснодар

ржд

общество

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РЖД в своем телеграм-канале показали видео и фото с вокзалов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы и сообщили, что обстановка спокойная. Согласно видео, на ростовском вокзале нет столпотворений людей, пассажиры сидят в зале ожидания, там есть свободные места. Люди спокойно ходят по вокзалу. "На вокзале Ростов-Главный прямо сейчас обстановка спокойная", - пишут РЖД. "На вокзалах Краснодара, Воронежа, Тулы тоже всё спокойно. Их загрузка составляет не более 50%. Залы ожидания, кассовые зоны работают в обычном режиме, на платформах ажиотажа нет", - добавили в РЖД позднее. Поезда идут по графику. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

ростов-на-дону

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, краснодар, ржд, общество, попытка вооруженного мятежа