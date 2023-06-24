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РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России - РИА Новости, 24.06.2023
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19:56 24.06.2023 (обновлено: 20:04 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vokzaly-1880241568.html
РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России
РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России - РИА Новости, 24.06.2023
РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России
РЖД в своем телеграм-канале показали видео и фото с вокзалов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы и сообщили, что обстановка спокойная. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:56
2023-06-24T20:04
ростов-на-дону
краснодар
ржд
общество
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РЖД в своем телеграм-канале показали видео и фото с вокзалов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы и сообщили, что обстановка спокойная. Согласно видео, на ростовском вокзале нет столпотворений людей, пассажиры сидят в зале ожидания, там есть свободные места. Люди спокойно ходят по вокзалу. "На вокзале Ростов-Главный прямо сейчас обстановка спокойная", - пишут РЖД. "На вокзалах Краснодара, Воронежа, Тулы тоже всё спокойно. Их загрузка составляет не более 50%. Залы ожидания, кассовые зоны работают в обычном режиме, на платформах ажиотажа нет", - добавили в РЖД позднее. Поезда идут по графику. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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ростов-на-дону, краснодар, ржд, общество, попытка вооруженного мятежа
Ростов-на-Дону, Краснодар, РЖД, Общество, Попытка вооруженного мятежа
РЖД рассказали о ситуации на вокзалах на юге России

РЖД: обстановка на вокзалах Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы спокойная

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РЖД в своем телеграм-канале показали видео и фото с вокзалов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы и сообщили, что обстановка спокойная.
Согласно видео, на ростовском вокзале нет столпотворений людей, пассажиры сидят в зале ожидания, там есть свободные места. Люди спокойно ходят по вокзалу.
"На вокзале Ростов-Главный прямо сейчас обстановка спокойная", - пишут РЖД.
"На вокзалах Краснодара, Воронежа, Тулы тоже всё спокойно. Их загрузка составляет не более 50%. Залы ожидания, кассовые зоны работают в обычном режиме, на платформах ажиотажа нет", - добавили в РЖД позднее. Поезда идут по графику.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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