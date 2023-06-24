https://ria.ru/20230624/ulyanovsk-1880190274.html

Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"

Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:54

2023-06-24T14:54

2023-06-24T14:54

ульяновская область

алексей русских

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы. "Призываю всех жителей Ульяновской области сохранять спокойствие и выдержку. Поддерживаем нашего президента… Уроженцев Ульяновской области, находящихся сейчас в составе ЧВК "Вагнер", призываю не исполнять преступные приказы. Дай бог нам всем разума, мужества и чести достойно пройти через все испытания с пользой для Родины и победить в борьбе с нацизмом", - написал Русских. Он отметил, что искреннее горе от потерь в ходе специальной военной операции не должно подвигать людей на мятеж и измену. "Все это доставляет лишь радость врагу, увеличивает наши потери и вносит разлад в обществе. Я решительно осуждаю действия тех, кто пытается устроить вооруженный мятеж, внутреннюю смуту на территории нашей страны. Неприемлемо решать разногласия на фронте тем способом, который выбрали эти люди", - заявил глава региона. Он подчеркнул, что уважает рядовых бойцов группы "Вагнер" "за их мужество и жертвы". "Будем помогать каждому из них, в том числе бывшим осужденным. Решать их проблемы по реабилитации, медицинской помощи, трудоустройству вернувшихся с СВО", - добавил Русских.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html

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ульяновская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ульяновская область, алексей русских, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа