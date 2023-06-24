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Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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14:54 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/ulyanovsk-1880190274.html
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:54
2023-06-24T14:54
ульяновская область
алексей русских
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы. "Призываю всех жителей Ульяновской области сохранять спокойствие и выдержку. Поддерживаем нашего президента… Уроженцев Ульяновской области, находящихся сейчас в составе ЧВК "Вагнер", призываю не исполнять преступные приказы. Дай бог нам всем разума, мужества и чести достойно пройти через все испытания с пользой для Родины и победить в борьбе с нацизмом", - написал Русских. Он отметил, что искреннее горе от потерь в ходе специальной военной операции не должно подвигать людей на мятеж и измену. "Все это доставляет лишь радость врагу, увеличивает наши потери и вносит разлад в обществе. Я решительно осуждаю действия тех, кто пытается устроить вооруженный мятеж, внутреннюю смуту на территории нашей страны. Неприемлемо решать разногласия на фронте тем способом, который выбрали эти люди", - заявил глава региона. Он подчеркнул, что уважает рядовых бойцов группы "Вагнер" "за их мужество и жертвы". "Будем помогать каждому из них, в том числе бывшим осужденным. Решать их проблемы по реабилитации, медицинской помощи, трудоустройству вернувшихся с СВО", - добавил Русских.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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ульяновская область, алексей русских, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Ульяновская область, Алексей Русских, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"

Губернатор Русских призвал ульяновских бойцов "Вагнера" не исполнять преступные приказы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы.
«
"Призываю всех жителей Ульяновской области сохранять спокойствие и выдержку. Поддерживаем нашего президента… Уроженцев Ульяновской области, находящихся сейчас в составе ЧВК "Вагнер", призываю не исполнять преступные приказы. Дай бог нам всем разума, мужества и чести достойно пройти через все испытания с пользой для Родины и победить в борьбе с нацизмом", - написал Русских.
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Он отметил, что искреннее горе от потерь в ходе специальной военной операции не должно подвигать людей на мятеж и измену.
«
"Все это доставляет лишь радость врагу, увеличивает наши потери и вносит разлад в обществе. Я решительно осуждаю действия тех, кто пытается устроить вооруженный мятеж, внутреннюю смуту на территории нашей страны. Неприемлемо решать разногласия на фронте тем способом, который выбрали эти люди", - заявил глава региона.
Он подчеркнул, что уважает рядовых бойцов группы "Вагнер" "за их мужество и жертвы".
"Будем помогать каждому из них, в том числе бывшим осужденным. Решать их проблемы по реабилитации, медицинской помощи, трудоустройству вернувшихся с СВО", - добавил Русских.
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