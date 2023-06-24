https://ria.ru/20230624/ulyanovsk-1880190274.html
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:54
2023-06-24T14:54
2023-06-24T14:54
ульяновская область
алексей русских
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал в Telegram-канале уроженцев региона в составе "Вагнера" не исполнять преступные приказы. "Призываю всех жителей Ульяновской области сохранять спокойствие и выдержку. Поддерживаем нашего президента… Уроженцев Ульяновской области, находящихся сейчас в составе ЧВК "Вагнер", призываю не исполнять преступные приказы. Дай бог нам всем разума, мужества и чести достойно пройти через все испытания с пользой для Родины и победить в борьбе с нацизмом", - написал Русских. Он отметил, что искреннее горе от потерь в ходе специальной военной операции не должно подвигать людей на мятеж и измену. "Все это доставляет лишь радость врагу, увеличивает наши потери и вносит разлад в обществе. Я решительно осуждаю действия тех, кто пытается устроить вооруженный мятеж, внутреннюю смуту на территории нашей страны. Неприемлемо решать разногласия на фронте тем способом, который выбрали эти люди", - заявил глава региона. Он подчеркнул, что уважает рядовых бойцов группы "Вагнер" "за их мужество и жертвы". "Будем помогать каждому из них, в том числе бывшим осужденным. Решать их проблемы по реабилитации, медицинской помощи, трудоустройству вернувшихся с СВО", - добавил Русских.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, алексей русских, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Ульяновская область, Алексей Русских, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"
Губернатор Русских призвал ульяновских бойцов "Вагнера" не исполнять преступные приказы