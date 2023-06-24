https://ria.ru/20230624/ukraina-1880232280.html

Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан

Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан - РИА Новости, 24.06.2023

Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за границей, сообщил в субботу в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:59

2023-06-24T18:59

2023-06-24T19:02

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за границей, сообщил в субботу в Telegram-канале представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, работающих за пределами границ своих стран, подписанное 14 января 1993 года", - написал Мельничук. Он добавил, что кабмин также в субботу одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о сотрудничестве в области карантина растений, которое было подписано 7 июня 2011 года в Москве.

https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, в мире, верховная рада украины