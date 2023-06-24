https://ria.ru/20230624/ukraina-1880232280.html
Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан
Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан - РИА Новости, 24.06.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за границей, сообщил в субботу в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:59
2023-06-24T18:59
2023-06-24T19:02
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за границей, сообщил в субботу в Telegram-канале представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, работающих за пределами границ своих стран, подписанное 14 января 1993 года", - написал Мельничук. Он добавил, что кабмин также в субботу одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о сотрудничестве в области карантина растений, которое было подписано 7 июня 2011 года в Москве.
https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения с Россией о соцзащите граждан
Мельничук: Украина вышла из соглашения с Россией о защите граждан, работающих за границей