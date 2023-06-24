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Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023
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16:55 24.06.2023 (обновлено: 17:22 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/turtsiya-1880213891.html
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России
Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:55
2023-06-24T17:22
турция
россия
в мире
попытка вооруженного мятежа
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным."В ходе переговоров обсуждались последние события в России. &lt;…&gt; Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — заявила канцелярия главы турецкого государства.Эрдоган также подчеркнул, что важно действовать со здравым смыслом. По его словам, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.Разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе Анкары. Как сообщили в Кремле, Путин проинформировал президента Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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турция, россия, в мире, попытка вооруженного мятежа, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция, Россия, В мире, Попытка вооруженного мятежа, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России

Эрдоган заявил Путину о готовности Турции внести вклад в урегулирование ситуации в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным.
«
"В ходе переговоров обсуждались последние события в России. <…> Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — заявила канцелярия главы турецкого государства.
Эрдоган также подчеркнул, что важно действовать со здравым смыслом. По его словам, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.
Разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе Анкары. Как сообщили в Кремле, Путин проинформировал президента Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.
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