https://ria.ru/20230624/turtsiya-1880213891.html
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России
Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:55
2023-06-24T16:55
2023-06-24T17:22
турция
россия
в мире
попытка вооруженного мятежа
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_0:142:2912:1780_1920x0_80_0_0_665b0b77c6e16f607bf0203f7e4aba92.jpg
АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным."В ходе переговоров обсуждались последние события в России. <…> Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — заявила канцелярия главы турецкого государства.Эрдоган также подчеркнул, что важно действовать со здравым смыслом. По его словам, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.Разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе Анкары. Как сообщили в Кремле, Путин проинформировал президента Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_239c8e0614485de64ee5a7399ca4849b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, попытка вооруженного мятежа, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция, Россия, В мире, Попытка вооруженного мятежа, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России
Эрдоган заявил Путину о готовности Турции внести вклад в урегулирование ситуации в России