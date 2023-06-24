https://ria.ru/20230624/turtsiya-1880213891.html

Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России

Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023

Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России

Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:55

2023-06-24T16:55

2023-06-24T17:22

турция

россия

в мире

попытка вооруженного мятежа

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным."В ходе переговоров обсуждались последние события в России. <…> Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — заявила канцелярия главы турецкого государства.Эрдоган также подчеркнул, что важно действовать со здравым смыслом. По его словам, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.Разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе Анкары. Как сообщили в Кремле, Путин проинформировал президента Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, в мире, попытка вооруженного мятежа, реджеп тайип эрдоган, владимир путин