https://ria.ru/20230624/turizm-1880198901.html

В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР

В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР - РИА Новости, 24.06.2023

В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР

Обстановка в Краснодаре и Сочи спокойная, туристов там продолжают ждать, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:50

2023-06-24T15:50

2023-06-24T15:50

туризм

краснодар

анапа

ассоциация туроператоров россии (атор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875296777_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_07a9d35343fcfdd835606a6aad49393a.jpg

МОСКВА/КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Краснодаре и Сочи спокойная, туристов там продолжают ждать, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По информации туроператоров, в Краснодаре и Сочи все спокойно. Самолеты вылетают без задержек, все работает в штатном режиме, туристов очень ждут. В Краснодаре готовятся к выпускным – праздник пока не переносят", - сообщили в ассоциации. Ранее в АТОР сообщили, что туристы, забронировавшие объекты размещения в Анапе, Геленджике и Крыму, пока не отменяют свой отдых на юге России. По данным пресс-службы администрации Кубани, "горячая линия" курортов региона перешла на круглосуточный режим работы, однако в настоящее время массовых обращений не зафиксировано. Вся санаторно-курортная и туристическая отрасль Краснодарского края работает в штатном режиме. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявил, что отельерам рекомендовано идти навстречу отдыхающим. "Если необходимо - продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа. Сейчас важно всем проявить свою гражданскую позицию", - добавил Зарицкий.

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html

краснодар

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), общество