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В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР - РИА Новости, 24.06.2023
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Туризм
 
15:50 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/turizm-1880198901.html
В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР
В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР - РИА Новости, 24.06.2023
В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР
Обстановка в Краснодаре и Сочи спокойная, туристов там продолжают ждать, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:50
2023-06-24T15:50
туризм
краснодар
анапа
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Краснодаре и Сочи спокойная, туристов там продолжают ждать, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По информации туроператоров, в Краснодаре и Сочи все спокойно. Самолеты вылетают без задержек, все работает в штатном режиме, туристов очень ждут. В Краснодаре готовятся к выпускным – праздник пока не переносят", - сообщили в ассоциации. Ранее в АТОР сообщили, что туристы, забронировавшие объекты размещения в Анапе, Геленджике и Крыму, пока не отменяют свой отдых на юге России. По данным пресс-службы администрации Кубани, "горячая линия" курортов региона перешла на круглосуточный режим работы, однако в настоящее время массовых обращений не зафиксировано. Вся санаторно-курортная и туристическая отрасль Краснодарского края работает в штатном режиме. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявил, что отельерам рекомендовано идти навстречу отдыхающим. "Если необходимо - продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа. Сейчас важно всем проявить свою гражданскую позицию", - добавил Зарицкий.
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краснодар, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), общество
Туризм, Краснодар, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество
В Краснодаре и Сочи ждут туристов, рассказали в АТОР

АТОР: в Краснодаре и Сочи спокойная обстановка, туристов жду в регионе

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Краснодаре и Сочи спокойная, туристов там продолжают ждать, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По информации туроператоров, в Краснодаре и Сочи все спокойно. Самолеты вылетают без задержек, все работает в штатном режиме, туристов очень ждут. В Краснодаре готовятся к выпускным – праздник пока не переносят", - сообщили в ассоциации.
Ранее в АТОР сообщили, что туристы, забронировавшие объекты размещения в Анапе, Геленджике и Крыму, пока не отменяют свой отдых на юге России.
По данным пресс-службы администрации Кубани, "горячая линия" курортов региона перешла на круглосуточный режим работы, однако в настоящее время массовых обращений не зафиксировано. Вся санаторно-курортная и туристическая отрасль Краснодарского края работает в штатном режиме.
Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявил, что отельерам рекомендовано идти навстречу отдыхающим. "Если необходимо - продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа. Сейчас важно всем проявить свою гражданскую позицию", - добавил Зарицкий.
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ТуризмКраснодарАнапаАссоциация туроператоров России (АТОР)Общество
 
 
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