Рейтинг@Mail.ru
Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 24.06.2023 (обновлено: 15:00 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tsydenov-1880189055.html
Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера"
Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера"
Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к группе "Вагнер" в телеграм-канале напомнил, что ее бойцы лечатся в лучшем госпитале страны - главном военном... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:48
2023-06-24T15:00
россия
москва
алексей цыденов
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032131_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_10c66c453e7a2789c11840ad9ad6e751.jpg
УЛАН-УДЭ, 24 июн – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к группе "Вагнер" в телеграм-канале напомнил, что ее бойцы лечатся в лучшем госпитале страны - главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. "Обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", землякам, для которых Бурятия – родной дом! Мужики, вы знаете, что вся Бурятия сплотилась, вся республика за Родину, за победу… Сегодня Садыков Роман, Бережной Артем, Глебов Андрей, Кобелев Николай - бойцы ЧВК "Вагнер", лечатся в лучшем госпитале страны в Бурденко. Вы лежите в одной палате, и вам помогают одни врачи, что "музыкантам", что мобилизованным, что кадровым военным, потому что мы - один народ, у нас одна родина и один враг", - сказал Цыденов. Он отметил, что жители Бурятии одинаково переживают за всех, кто сегодня защищает Родину, независимо от того, где они числятся - в Вооруженных силах Министерства обороны или в "Вагнере". "Мы за всеми вашими победами и проблемами следим одинаково, и сердце болит за каждого. И гордимся вашими победами все вместе", - подчеркнул Цыденов. Глава Бурятии добавил, что бойцам "Вагнера" стоит ответить себе на вопрос - а что дальше? "Вы кого будете штурмовать, с кем воевать? С нашими же пацанами? Вы хотели обратить внимание - вы это сделали, вас уже услышали. Вся страна услышала. Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием! Мы сильные только вместе", - подытожил он свое обращение. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html
https://ria.ru/20230624/chemezov-1880188196.html
https://ria.ru/20230624/kursk-1880187493.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032131_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a6d6141fbd68f866fc58e6b4ad94995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, алексей цыденов, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера"

Цыденов в обращении к "Вагнеру" напомнил, что их бойцы лечатся в лучшем военном госпитале

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 24 июн – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к группе "Вагнер" в телеграм-канале напомнил, что ее бойцы лечатся в лучшем госпитале страны - главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко.
"Обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", землякам, для которых Бурятия – родной дом! Мужики, вы знаете, что вся Бурятия сплотилась, вся республика за Родину, за победу… Сегодня Садыков Роман, Бережной Артем, Глебов Андрей, Кобелев Николай - бойцы ЧВК "Вагнер", лечатся в лучшем госпитале страны в Бурденко. Вы лежите в одной палате, и вам помогают одни врачи, что "музыкантам", что мобилизованным, что кадровым военным, потому что мы - один народ, у нас одна родина и один враг", - сказал Цыденов.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
Вчера, 14:45
Он отметил, что жители Бурятии одинаково переживают за всех, кто сегодня защищает Родину, независимо от того, где они числятся - в Вооруженных силах Министерства обороны или в "Вагнере". "Мы за всеми вашими победами и проблемами следим одинаково, и сердце болит за каждого. И гордимся вашими победами все вместе", - подчеркнул Цыденов.
Глава Бурятии добавил, что бойцам "Вагнера" стоит ответить себе на вопрос - а что дальше? "Вы кого будете штурмовать, с кем воевать? С нашими же пацанами? Вы хотели обратить внимание - вы это сделали, вас уже услышали. Вся страна услышала. Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием! Мы сильные только вместе", - подытожил он свое обращение.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность
Вчера, 14:42
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"
Вчера, 14:39
 
РоссияМоскваАлексей ЦыденовВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала