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Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера"

Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Бурятии Цыденов обратился к бойцам "Вагнера"

Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к группе "Вагнер" в телеграм-канале напомнил, что ее бойцы лечатся в лучшем госпитале страны - главном военном... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:48

2023-06-24T14:48

2023-06-24T15:00

россия

москва

алексей цыденов

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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УЛАН-УДЭ, 24 июн – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к группе "Вагнер" в телеграм-канале напомнил, что ее бойцы лечатся в лучшем госпитале страны - главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. "Обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", землякам, для которых Бурятия – родной дом! Мужики, вы знаете, что вся Бурятия сплотилась, вся республика за Родину, за победу… Сегодня Садыков Роман, Бережной Артем, Глебов Андрей, Кобелев Николай - бойцы ЧВК "Вагнер", лечатся в лучшем госпитале страны в Бурденко. Вы лежите в одной палате, и вам помогают одни врачи, что "музыкантам", что мобилизованным, что кадровым военным, потому что мы - один народ, у нас одна родина и один враг", - сказал Цыденов. Он отметил, что жители Бурятии одинаково переживают за всех, кто сегодня защищает Родину, независимо от того, где они числятся - в Вооруженных силах Министерства обороны или в "Вагнере". "Мы за всеми вашими победами и проблемами следим одинаково, и сердце болит за каждого. И гордимся вашими победами все вместе", - подчеркнул Цыденов. Глава Бурятии добавил, что бойцам "Вагнера" стоит ответить себе на вопрос - а что дальше? "Вы кого будете штурмовать, с кем воевать? С нашими же пацанами? Вы хотели обратить внимание - вы это сделали, вас уже услышали. Вся страна услышала. Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием! Мы сильные только вместе", - подытожил он свое обращение. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, алексей цыденов, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа