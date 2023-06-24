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ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям - РИА Новости, 24.06.2023
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям
ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:53
2023-06-24T18:53
2023-06-24T18:54
элла памфилова
россия
владимир путин
цик рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Центральная избирательная комиссия, твердо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша Страна – Россия, с призывом к народному сплочению, чтобы дать жесткий отпор тем, кто коварно предал Родину и ее многонациональный народ, кто устроил вооруженный мятеж и пытается развязать гражданскую войну – и это в то время, когда против России на ее уничтожение воюют страны НАТО", - цитирует Памфилову телеграм-канал ЦИК РФ. Памфилова также сообщила, что в избирательной кампании ЦИК РФ готов в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия. "Заверяем наш народ и президента, что, вступая в грядущую избирательную кампанию, готовы в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия и правового государства, на страже которого стоят Конституция, президент, Федеральное Собрание, Вооруженные силы и правоохранительные органы России", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦИК РФ.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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элла памфилова, россия, владимир путин, цик рф, попытка вооруженного мятежа
Элла Памфилова, Россия, Владимир Путин, ЦИК РФ, Попытка вооруженного мятежа
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям
Памфилова: ЦИК призывает россиян сплотиться и дать отпор предателям Родины
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила
председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Центральная избирательная комиссия, твердо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша Страна – Россия, с призывом к народному сплочению, чтобы дать жесткий отпор тем, кто коварно предал Родину и ее многонациональный народ, кто устроил вооруженный мятеж и пытается развязать гражданскую войну – и это в то время, когда против России на ее уничтожение воюют страны НАТО", - цитирует Памфилову телеграм-канал ЦИК РФ.
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Памфилова также сообщила, что в избирательной кампании ЦИК РФ готов в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия.
"Заверяем наш народ и президента, что, вступая в грядущую избирательную кампанию, готовы в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия и правового государства, на страже которого стоят Конституция, президент, Федеральное Собрание, Вооруженные силы и правоохранительные органы России", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦИК РФ.
Полный текст обращения президента к россиянам