Рейтинг@Mail.ru
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 24.06.2023 (обновлено: 18:54 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tsik-1880231335.html
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям - РИА Новости, 24.06.2023
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям
ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:53
2023-06-24T18:54
элла памфилова
россия
владимир путин
цик рф
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493779_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_e179e183025811d1ff4ec8b7b69a87d0.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Центральная избирательная комиссия, твердо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша Страна – Россия, с призывом к народному сплочению, чтобы дать жесткий отпор тем, кто коварно предал Родину и ее многонациональный народ, кто устроил вооруженный мятеж и пытается развязать гражданскую войну – и это в то время, когда против России на ее уничтожение воюют страны НАТО", - цитирует Памфилову телеграм-канал ЦИК РФ. Памфилова также сообщила, что в избирательной кампании ЦИК РФ готов в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия. "Заверяем наш народ и президента, что, вступая в грядущую избирательную кампанию, готовы в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия и правового государства, на страже которого стоят Конституция, президент, Федеральное Собрание, Вооруженные силы и правоохранительные органы России", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦИК РФ.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/kto-1880225853.html
https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880142593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493779_50:0:2183:1600_1920x0_80_0_0_c60287ddab4c02d78ef30b08e8eb0b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, россия, владимир путин, цик рф, попытка вооруженного мятежа
Элла Памфилова, Россия, Владимир Путин, ЦИК РФ, Попытка вооруженного мятежа
ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям

Памфилова: ЦИК призывает россиян сплотиться и дать отпор предателям Родины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Центральная избирательная комиссия, твердо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша Страна – Россия, с призывом к народному сплочению, чтобы дать жесткий отпор тем, кто коварно предал Родину и ее многонациональный народ, кто устроил вооруженный мятеж и пытается развязать гражданскую войну – и это в то время, когда против России на ее уничтожение воюют страны НАТО", - цитирует Памфилову телеграм-канал ЦИК РФ.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Москве понедельник объявили нерабочим днем
Вчера, 18:16
Памфилова также сообщила, что в избирательной кампании ЦИК РФ готов в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия.
"Заверяем наш народ и президента, что, вступая в грядущую избирательную кампанию, готовы в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия и правового государства, на страже которого стоят Конституция, президент, Федеральное Собрание, Вооруженные силы и правоохранительные органы России", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦИК РФ.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Полный текст обращения президента к россиянам
Вчера, 10:38
 
Элла ПамфиловаРоссияВладимир ПутинЦИК РФПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала