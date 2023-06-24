https://ria.ru/20230624/tsik-1880231335.html

ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям

ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям - РИА Новости, 24.06.2023

ЦИК призвал россиян сплотиться и дать отпор предателям

ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:53

2023-06-24T18:53

2023-06-24T18:54

элла памфилова

россия

владимир путин

цик рф

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Центральная избирательная комиссия, твердо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша Страна – Россия, с призывом к народному сплочению, чтобы дать жесткий отпор тем, кто коварно предал Родину и ее многонациональный народ, кто устроил вооруженный мятеж и пытается развязать гражданскую войну – и это в то время, когда против России на ее уничтожение воюют страны НАТО", - цитирует Памфилову телеграм-канал ЦИК РФ. Памфилова также сообщила, что в избирательной кампании ЦИК РФ готов в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия. "Заверяем наш народ и президента, что, вступая в грядущую избирательную кампанию, готовы в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия и правового государства, на страже которого стоят Конституция, президент, Федеральное Собрание, Вооруженные силы и правоохранительные органы России", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦИК РФ.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/kto-1880225853.html

https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880142593.html

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элла памфилова, россия, владимир путин, цик рф, попытка вооруженного мятежа