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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 24.06.2023 (обновлено: 03:54 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/trevoga-1880113951.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:40
2023-06-24T03:54
специальная военная операция на украине
украина
в мире
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По ее информации, тревогу в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях объявили в промежутке с 2.20 по 2.38.Как сообщает издание "Страна.ua", в Днепропетровске при этом прогремели взрывы. Позже их услышали и в Киеве и Харькове, пишут СМИ. Впоследствии мэр Кривого рога также сообщил о взрыве в городе.Ранее воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина, в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По ее информации, тревогу в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях объявили в промежутке с 2.20 по 2.38.
Кадры погони беспилотника-камикадзе за французской самоходкой CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 23:13
Как сообщает издание "Страна.ua", в Днепропетровске при этом прогремели взрывы. Позже их услышали и в Киеве и Харькове, пишут СМИ. Впоследствии мэр Кривого рога также сообщил о взрыве в городе.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКировоградская областьВооруженные силы РФ
 
 
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