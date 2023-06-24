https://ria.ru/20230624/trevoga-1880113951.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:40

2023-06-24T02:40

2023-06-24T03:54

специальная военная операция на украине

украина

в мире

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По ее информации, тревогу в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях объявили в промежутке с 2.20 по 2.38.Как сообщает издание "Страна.ua", в Днепропетровске при этом прогремели взрывы. Позже их услышали и в Киеве и Харькове, пишут СМИ. Впоследствии мэр Кривого рога также сообщил о взрыве в городе.Ранее воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html

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украина, в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф