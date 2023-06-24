На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По ее информации, тревогу в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях объявили в промежутке с 2.20 по 2.38.
Как сообщает издание "Страна.ua", в Днепропетровске при этом прогремели взрывы. Позже их услышали и в Киеве и Харькове, пишут СМИ. Впоследствии мэр Кривого рога также сообщил о взрыве в городе.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.