https://ria.ru/20230624/trevoga-1880113742.html
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также в Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:33
2023-06-24T02:33
2023-06-24T02:36
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Киеве, а также в Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах начала звучать в промежутке с 2.05 по 2.21.Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html
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киев, украина, в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Центральной Украины объявили воздушную тревогу