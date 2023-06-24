https://ria.ru/20230624/trevoga-1880112119.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T01:47
2023-06-24T01:47
2023-06-24T01:57
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В шести регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным портала, тревога Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях начала звучать в промежутке с 1.38 по 1.44.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230624/obstrely-1880108708.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Одесская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу