https://ria.ru/20230624/trassy-1880165131.html

Власти опровергли информацию о перекрытии трассы между районами Кубани

Власти опровергли информацию о перекрытии трассы между районами Кубани - РИА Новости, 24.06.2023

Власти опровергли информацию о перекрытии трассы между районами Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале назвал фейковой информацию о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани: никаких мер по... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:46

2023-06-24T12:46

2023-06-24T13:48

крымский район

россия

краснодарский край

евгений пригожин

фсб

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале назвал фейковой информацию о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани: никаких мер по ограничению движения нет. "Распространяемая информация о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани – фейк", - говорится в сообщении. Отмечается, что никаких мер по ограничению движения нет, согласно данным дорожных служб, а также ЕДДС и администраций Славянского, Абинского и Крымского районов Кубани. Транспортное сообщение функционирует в обычном режиме, проезд по дорогам свободный. Ранее власти региона сообщили, что по состоянию на утро субботы ситуация в регионе остаётся спокойной, дополнительных мер безопасности не вводилось. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20230624/mery-1880153170.html

https://ria.ru/20230624/kuzbass-1880162718.html

крымский район

россия

краснодарский край

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крымский район, россия, краснодарский край, евгений пригожин, фсб, безопасность, попытка вооруженного мятежа