https://ria.ru/20230624/transport-1880260678.html
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:39
2023-06-24T22:39
2023-06-24T22:53
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение находится под контролем ситуационного центра, который работает круглосуточно.
https://ria.ru/20230624/ponedelnik-1880251610.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
Дептранс Москвы сообщил о штатном режиме работы всего общественного транспорта
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение находится под контролем ситуационного центра, который работает круглосуточно.
Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем