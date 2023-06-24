https://ria.ru/20230624/transport-1880260678.html

В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме

В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме

Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:39

2023-06-24T22:39

2023-06-24T22:53

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение находится под контролем ситуационного центра, который работает круглосуточно.

https://ria.ru/20230624/ponedelnik-1880251610.html

москва

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)