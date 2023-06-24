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В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
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22:39 24.06.2023 (обновлено: 22:53 24.06.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230624/transport-1880260678.html
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:39
2023-06-24T22:53
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение находится под контролем ситуационного центра, который работает круглосуточно.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме

Дептранс Москвы сообщил о штатном режиме работы всего общественного транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектробусы в автопарке в Москве
Электробусы в автопарке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электробусы в автопарке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности, метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение находится под контролем ситуационного центра, который работает круглосуточно.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем
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ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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