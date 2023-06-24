https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html

Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе

Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе

Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:08

2023-06-24T12:08

2023-06-24T12:13

экономика

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин."В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", - сказал он.Сорокин добавил, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.

https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html

ростовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ростовская область