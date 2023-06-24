https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе
Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:08
2023-06-24T12:08
2023-06-24T12:13
экономика
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:44:3066:1769_1920x0_80_0_0_98d6e12c8688fa14053f92941bcb1fd8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин."В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", - сказал он.Сорокин добавил, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0a0cad83df471c7694bdbd571ce88fa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область
Экономика, Ростовская область
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе
Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев не ожидается