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Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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12:08 24.06.2023 (обновлено: 12:13 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе
Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:08
2023-06-24T12:13
экономика
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин."В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", - сказал он.Сорокин добавил, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
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экономика, ростовская область
Экономика, Ростовская область
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе

Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев не ожидается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
«
"В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", - сказал он.
Сорокин добавил, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.
Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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ЭкономикаРостовская область
 
 
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