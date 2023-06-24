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Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, заявил Мазур - РИА Новости, 24.06.2023
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11:25 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/tomsk-1880151169.html
Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, заявил Мазур
Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, заявил Мазур - РИА Новости, 24.06.2023
Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, заявил Мазур
Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, будут выработаны и дополнительные меры, написал в телеграм-канале губернатор Томской области... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:25
2023-06-24T11:25
россия
томская область
владимир мазур
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, будут выработаны и дополнительные меры, написал в телеграм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур. "Вижу обращения по поводу происходящего в стране. В нашем регионе все службы контролируют обеспечение нормальной жизни. Призываю сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими привычными делами. Ваша безопасность обеспечивается в должной мере", - написал он. Мазур отметил, что необходимые дополнительные меры безопасности в ближайшее время обсудят на оперативном штабе. "Уважаемые жители Томской области! Считаю необходимым обратиться к вам и обозначить свою позицию по происходящему в стране. Она полностью совпадает с позицией президента Российской Федерации. Произошел мятеж именно в тот момент, когда стране нужна консолидация и единство. Уверен, все сделают правильные выводы", - сказал Мазур в видеообращении. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/salyut-1880150960.html
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россия, томская область, владимир мазур, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Томская область, Владимир Мазур, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, заявил Мазур

Томский губернатор Мазур заявил, что безопасность в регионе обеспечивается полностью

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиВладимир Мазур
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Владимир Мазур. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Безопасность в Томской области обеспечивается в полной мере, будут выработаны и дополнительные меры, написал в телеграм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.
"Вижу обращения по поводу происходящего в стране. В нашем регионе все службы контролируют обеспечение нормальной жизни. Призываю сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими привычными делами. Ваша безопасность обеспечивается в должной мере", - написал он.
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Мазур отметил, что необходимые дополнительные меры безопасности в ближайшее время обсудят на оперативном штабе.
"Уважаемые жители Томской области! Считаю необходимым обратиться к вам и обозначить свою позицию по происходящему в стране. Она полностью совпадает с позицией президента Российской Федерации. Произошел мятеж именно в тот момент, когда стране нужна консолидация и единство. Уверен, все сделают правильные выводы", - сказал Мазур в видеообращении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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РоссияТомская областьВладимир МазурЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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