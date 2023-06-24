https://ria.ru/20230624/temrezov-1880163084.html

Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России

Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России - РИА Новости, 24.06.2023

Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Telegram-канале отметил важность сплочения всех жителей республики вокруг президента России Владимира Путина против... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:35

2023-06-24T12:35

2023-06-24T12:54

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

владимир путин

общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 24 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Telegram-канале отметил важность сплочения всех жителей республики вокруг президента России Владимира Путина против организаторов внутреннего мятежа.Глава КЧР от лица жителей региона выразил поддержку президенту России, отметив величие страны в ее единстве и сплоченности."Мы всегда выбираем нашу любимую Родину - Россию. Единство духа народов республики и четкость действий, а также любовь к нашей стране – была и останется фундаментом страны – в любые времена", - написал Темрезов.Он отметил важность сплочения вокруг президента, призвал и дальше поддерживать ребят, которые "мужественно воюют с неонацизмом, защищают нашу Родину, выполняя боевые задачи в зоне СВО"."Нам важно оставаться одной семьей и одной страной и показать всему миру мощь и величие Российской Федерации и сплоченность ее народов", - говорится в обращении.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рашид темрезов, владимир путин, общество, карачаево-черкесская республика (кчр)