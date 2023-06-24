https://ria.ru/20230624/temrezov-1880163084.html
Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России
Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России - РИА Новости, 24.06.2023
Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Telegram-канале отметил важность сплочения всех жителей республики вокруг президента России Владимира Путина против... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:35
2023-06-24T12:35
2023-06-24T12:54
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
владимир путин
общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 24 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Telegram-канале отметил важность сплочения всех жителей республики вокруг президента России Владимира Путина против организаторов внутреннего мятежа.Глава КЧР от лица жителей региона выразил поддержку президенту России, отметив величие страны в ее единстве и сплоченности."Мы всегда выбираем нашу любимую Родину - Россию. Единство духа народов республики и четкость действий, а также любовь к нашей стране – была и останется фундаментом страны – в любые времена", - написал Темрезов.Он отметил важность сплочения вокруг президента, призвал и дальше поддерживать ребят, которые "мужественно воюют с неонацизмом, защищают нашу Родину, выполняя боевые задачи в зоне СВО"."Нам важно оставаться одной семьей и одной страной и показать всему миру мощь и величие Российской Федерации и сплоченность ее народов", - говорится в обращении.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Полный текст обращения президента к россиянам >>
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рашид темрезов, владимир путин, общество, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин, Общество, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Глава КЧР Темрезов призвал сплотиться вокруг президента России
Глава КЧР Темрезов поддержал президента России и призвал жителей сплотиться вокруг него
ЧЕРКЕССК, 24 июн - РИА Новости.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Telegram-канале
отметил важность сплочения всех жителей республики вокруг президента России Владимира Путина против организаторов внутреннего мятежа.
Глава КЧР от лица жителей региона выразил поддержку президенту России, отметив величие страны в ее единстве и сплоченности.
«
"Мы всегда выбираем нашу любимую Родину - Россию. Единство духа народов республики и четкость действий, а также любовь к нашей стране – была и останется фундаментом страны – в любые времена", - написал Темрезов.
Он отметил важность сплочения вокруг президента, призвал и дальше поддерживать ребят, которые "мужественно воюют с неонацизмом, защищают нашу Родину, выполняя боевые задачи в зоне СВО".
"Нам важно оставаться одной семьей и одной страной и показать всему миру мощь и величие Российской Федерации и сплоченность ее народов", - говорится в обращении.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам