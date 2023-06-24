https://ria.ru/20230624/tekhnika-1880154980.html
Воронежский губернатор опроверг информацию о военной технике в регионе
Воронежский губернатор опроверг информацию о военной технике в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Воронежский губернатор опроверг информацию о военной технике в регионе
В социальных сетях распространяется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники в регионе, сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:48
2023-06-24T11:48
2023-06-24T13:56
воронежская область
россия
александр гусев (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В социальных сетях распространяется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники в регионе, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале."В соцсетях сейчас публикуется много недостоверной информации о "продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством предусмотрена ответственность. На все отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона", — предупредил он.Глава региона призвал граждан доверять данным из официальных источников, а СМИ и другие медиа ответственно подходить к размещению информации.Гусев выразил уверенность, что жители области не поддадутся на провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Воронежская область, Россия, Александр Гусев (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Воронежский губернатор опроверг информацию о военной технике в регионе
Воронежской губернатор Гусев назвал данные о военной технике в регионе недостоверными