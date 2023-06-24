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В Тамбовской области перенесли выпускные вечера - РИА Новости, 24.06.2023
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15:05 24.06.2023 (обновлено: 15:10 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tambov-1880191939.html
В Тамбовской области перенесли выпускные вечера
В Тамбовской области перенесли выпускные вечера - РИА Новости, 24.06.2023
В Тамбовской области перенесли выпускные вечера
В Тамбовской области перенесены выпускные вечера, массовые мероприятия отменены из соображений безопасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Тамбовской... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:05
2023-06-24T15:10
тамбовская область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. В Тамбовской области перенесены выпускные вечера, массовые мероприятия отменены из соображений безопасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров."Для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия. Выпускные вечера переносятся", - сообщил Егоров.Время проведения выпускных вечеров власти сообщат позже. Губернатор добавил, что в регионе ситуация спокойная, люди живут и работают в обычном режиме.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html
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тамбовская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Тамбовская область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Тамбовской области перенесли выпускные вечера

В Тамбовской области перенесли выпускные вечера и отменили массовые мероприятия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Тамбове
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. В Тамбовской области перенесены выпускные вечера, массовые мероприятия отменены из соображений безопасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
"Для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия. Выпускные вечера переносятся", - сообщил Егоров.
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Время проведения выпускных вечеров власти сообщат позже. Губернатор добавил, что в регионе ситуация спокойная, люди живут и работают в обычном режиме.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
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