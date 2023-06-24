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Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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09:25 24.06.2023 (обновлено: 10:25 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html
Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе
Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе
Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольским краем спокойная, все проходит в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:25
2023-06-24T10:25
ставропольский край
ставрополь
безопасность
ростовская область
владимир владимиров
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольским краем спокойная, все проходит в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем. Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно", - заявил Владимиров."Если какие-то решения будут приниматься - как всегда, буду немедленно об этом сообщать. Сейчас никакой потребности в них нет", - добавил он.Губернатор также призвал население не доверять непроверенным источникам и пользоваться официальными данными.Владимиров опроверг информацию об усилении мер безопасности в крае. "Сейчас читаю Telegram-каналы, говорят, что в Ставропольском крае кто-то что-то усиливает, кто-то что-то делает. Я вам ответственно заявляю, что все идет в штатном режиме. Сегодня День молодежи, проводим все необходимые мероприятия… Сохраняйте спокойствие, не верьте слухам. Все лично буду рассказывать, лично докладывать в случае изменения обстановки", - заявил губернатор Ставрополья.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html
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ставропольский край, ставрополь, безопасность, ростовская область, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставрополь, Безопасность, Ростовская область, Владимир Владимиров
Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе

Власти Ставрополья заявили о штатном режиме обеспечения безопасности и движения на дорогах

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на город Ставрополь
Вид на город Ставрополь - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольским краем спокойная, все проходит в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
"Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем. Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно", - заявил Владимиров.
"Если какие-то решения будут приниматься - как всегда, буду немедленно об этом сообщать. Сейчас никакой потребности в них нет", - добавил он.
Губернатор также призвал население не доверять непроверенным источникам и пользоваться официальными данными.
Владимиров опроверг информацию об усилении мер безопасности в крае. "Сейчас читаю Telegram-каналы, говорят, что в Ставропольском крае кто-то что-то усиливает, кто-то что-то делает. Я вам ответственно заявляю, что все идет в штатном режиме. Сегодня День молодежи, проводим все необходимые мероприятия… Сохраняйте спокойствие, не верьте слухам. Все лично буду рассказывать, лично докладывать в случае изменения обстановки", - заявил губернатор Ставрополья.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Ставропольский крайСтавропольБезопасностьРостовская областьВладимир Владимиров
 
 
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