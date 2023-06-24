https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html

Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе

Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе

Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольским краем спокойная, все проходит в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:25

2023-06-24T09:25

2023-06-24T10:25

ставропольский край

ставрополь

безопасность

ростовская область

владимир владимиров

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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольским краем спокойная, все проходит в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем. Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно", - заявил Владимиров."Если какие-то решения будут приниматься - как всегда, буду немедленно об этом сообщать. Сейчас никакой потребности в них нет", - добавил он.Губернатор также призвал население не доверять непроверенным источникам и пользоваться официальными данными.Владимиров опроверг информацию об усилении мер безопасности в крае. "Сейчас читаю Telegram-каналы, говорят, что в Ставропольском крае кто-то что-то усиливает, кто-то что-то делает. Я вам ответственно заявляю, что все идет в штатном режиме. Сегодня День молодежи, проводим все необходимые мероприятия… Сохраняйте спокойствие, не верьте слухам. Все лично буду рассказывать, лично докладывать в случае изменения обстановки", - заявил губернатор Ставрополья.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ставропольский край, ставрополь, безопасность, ростовская область, владимир владимиров