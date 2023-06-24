https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880248990.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 24.06.2023

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что на отдельных участках фронта наблюдается позиционное противостояние, на других - продвижение... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:49

2023-06-24T20:49

2023-06-24T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что на отдельных участках фронта наблюдается позиционное противостояние, на других - продвижение вперед российских сил. "Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР. На отдельных участках фронта – позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед", - написал Пушилин. Он добавил, что обсудил текущую обстановку с командиром 114-й бригады, которая воюет на Авдеевском направлении, она полностью под контролем. "Ребята показали собственные технические разработки подразделения, которые помогают эффективно поражать противника. Не сомневаюсь, били и будут бить", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия