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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 24.06.2023
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что на отдельных участках фронта наблюдается позиционное противостояние, на других - продвижение... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:49
2023-06-24T20:49
2023-06-24T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что на отдельных участках фронта наблюдается позиционное противостояние, на других - продвижение вперед российских сил. "Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР. На отдельных участках фронта – позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед", - написал Пушилин. Он добавил, что обсудил текущую обстановку с командиром 114-й бригады, которая воюет на Авдеевском направлении, она полностью под контролем. "Ребята показали собственные технические разработки подразделения, которые помогают эффективно поражать противника. Не сомневаюсь, били и будут бить", - добавил Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: российские войска продвинулись по нескольким направлениям региона