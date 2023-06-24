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Сальдо призвал Пригожина остановиться - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880206736.html
Сальдо призвал Пригожина остановиться
Сальдо призвал Пригожина остановиться - РИА Новости, 24.06.2023
Сальдо призвал Пригожина остановиться
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина остановиться, напомнив об... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:22
2023-06-24T16:22
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир сальдо
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина остановиться, напомнив об общей задаче - добиться победы в специальной военной операции. "Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи ещё никогда не приводили мятежников к успеху — они подавлялись. Единственное, что из этого происходило — это мешало выполнению общей задачи. А общая задача у нас сейчас одна — добиться победы в специальной военной операции, освободить Украину от нацистского влияния и тлетворного влияния Запада", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, события в Ростове "совсем не совместимы с целями и задачами специальной военной операции". "Большую часть времени спецоперации ЧВК "Вагнер" Пригожина совершала героические действия, которые привели к освобождению Артёмовска и других населённых пунктов. И сейчас бойцы ЧВК сражаются вместе с другими воинами на линии боевого соприкосновения. Но выражать своё несогласие с действиями руководства страны и генерального штаба по управлению специальной военной операцией вот именно таким образом несовместимо с законодательством. Евгений Пригожин знает, что во время военного положения публичные заявления запрещены. Если у него есть какие-то мнения и предложения по поводу проведения спецоперации — это нужно доказывать другими аргументами", - подчеркнул Сальдо. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, херсонская область , евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир сальдо, владимир путин, украина, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Сальдо, Владимир Путин, Украина, Попытка вооруженного мятежа
Сальдо призвал Пригожина остановиться

Сальдо призвал Пригожина остановиться и напомнил об общей задаче спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина остановиться, напомнив об общей задаче - добиться победы в специальной военной операции.
"Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи ещё никогда не приводили мятежников к успеху — они подавлялись. Единственное, что из этого происходило — это мешало выполнению общей задачи. А общая задача у нас сейчас одна — добиться победы в специальной военной операции, освободить Украину от нацистского влияния и тлетворного влияния Запада", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, события в Ростове "совсем не совместимы с целями и задачами специальной военной операции".
"Большую часть времени спецоперации ЧВК "Вагнер" Пригожина совершала героические действия, которые привели к освобождению Артёмовска и других населённых пунктов. И сейчас бойцы ЧВК сражаются вместе с другими воинами на линии боевого соприкосновения. Но выражать своё несогласие с действиями руководства страны и генерального штаба по управлению специальной военной операцией вот именно таким образом несовместимо с законодательством. Евгений Пригожин знает, что во время военного положения публичные заявления запрещены. Если у него есть какие-то мнения и предложения по поводу проведения спецоперации — это нужно доказывать другими аргументами", - подчеркнул Сальдо.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир СальдоВладимир ПутинУкраинаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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