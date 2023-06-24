https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1879999150.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:32

2023-06-24T19:32

2023-06-24T19:32

инфографика

спецоперация

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 июня 2023 годаНочью 24 июня российские войска ударили по авиационной технике и центрам радиотехнической разведки ВСУ. Цели были поражены. Кроме того, накануне, 23 июня, уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.Параллельно отражены атаки противника на Южнодонецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях. Ликвидированы 92 артиллерийских расчета, 124 района скопления живой силы и техники. Пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 24 украинских беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1131 реактивная система залпового огня, 10319 танков и других бронемашин, 5218 орудий полевой артиллерии и 11152 единицы автомобильной техники.

россия

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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