https://ria.ru/20230624/slushaniya-1880115923.html

В конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ

В конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ - РИА Новости, 24.06.2023

В конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ

Председатели комитетов по международным отношениям палаты представителей и сената США Майкл Маккол и Роберт Менендес запросили от госсекретаря страны Энтони... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:33

2023-06-24T03:33

2023-06-24T07:43

в мире

сша

китай

куба

энтони блинкен

уильям бернс

майкл маккол

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Председатели комитетов по международным отношениям палаты представителей и сената США Майкл Маккол и Роберт Менендес запросили от госсекретаря страны Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса провести засекреченный брифинг по сообщениям о шпионской базе Китая на Кубе."Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Майкл Маккол и председатель комитета по международным отношениям сената Боб Менендес отправили письмо государственному секретарю Энтони Блинкену и директору ЦРУ Уильяму Бернсу с призывом к засекреченному брифингу по сообщениям о китайской шпионской базе на Кубе", — говорится в заявлении комитета палаты.Оба председателя, как отмечается, "глубоко встревожены последствиями для национальной безопасности", связанными с "растущими разведывательными и военными возможностями Коммунистической партии Китая в 90 милях (145 километров. — Прим. ред.) от американских берегов".В комитете палаты представителей также указали, что "не удивлены исторически открытыми дверьми кубинского режима для противников Соединенных Штатов"."Однако создание разведывательных баз и расширение военных связей настолько близко от территории США является значительным шагом, направленным на эскалацию", — добавили там.Ранее Wall Street Journal писала, что несколько представителей разведки утверждают, что Пекин рассматривает свои действия на Кубе как "географический ответ" на отношения Штатов с Тайванем. Во вторник Блинкен заявил, что активность Китая на латиноамериканском острове и в других странах вызывает серьезную озабоченность Вашингтона. Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года. По их информации, Пекин и Гавана "заключили секретную договоренность" о создании китайской базы на острове для возможной слежки за Штатами. Министерство иностранных дел Кубы опровергло эти данные. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в курсе этих сообщений, но назвал их недостоверными. МИД КНР, в свою очередь, утверждает, что не осведомлен в этом вопросе.

https://ria.ru/20230602/slezhka-1875778509.html

https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

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в мире, сша, китай, куба, энтони блинкен, уильям бернс, майкл маккол, центральное разведывательное управление (цру), конгресс сша