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Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события - РИА Новости, 24.06.2023
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16:57 24.06.2023 (обновлено: 16:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/slovakiya-1880214272.html
Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события
Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события - РИА Новости, 24.06.2023
Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события
Совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события, сообщил в субботу премьер страны Людовит Одор. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:57
2023-06-24T16:59
в мире
россия
словакия
попытка вооруженного мятежа
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БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события, сообщил в субботу премьер страны Людовит Одор. "Внимательно отслеживаем и анализируем развивающуюся ситуацию в России с министерством иностранных дел, обороны и нашими международными партнерами. Совет безопасности Словакии обсудит последние события на следующей неделе", - написал Одор в социальных сетях. Ранее в субботу посольство Словакии в РФ распространило рекомендации для своих граждан, в которых посоветовало избегать мест скопления людей и следовать инструкциям органов безопасности. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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в мире, россия, словакия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Словакия, Попытка вооруженного мятежа
Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события

Премьер Одор: Совбез Словакии обсудит происходящие в России события на следующей неделе

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события, сообщил в субботу премьер страны Людовит Одор.
"Внимательно отслеживаем и анализируем развивающуюся ситуацию в России с министерством иностранных дел, обороны и нашими международными партнерами. Совет безопасности Словакии обсудит последние события на следующей неделе", - написал Одор в социальных сетях.
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Ранее в субботу посольство Словакии в РФ распространило рекомендации для своих граждан, в которых посоветовало избегать мест скопления людей и следовать инструкциям органов безопасности.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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