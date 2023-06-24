Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события
Премьер Одор: Совбез Словакии обсудит происходящие в России события на следующей неделе
Флаг Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события, сообщил в субботу премьер страны Людовит Одор.
"Внимательно отслеживаем и анализируем развивающуюся ситуацию в России с министерством иностранных дел, обороны и нашими международными партнерами. Совет безопасности Словакии обсудит последние события на следующей неделе", - написал Одор в социальных сетях.
Ранее в субботу посольство Словакии в РФ распространило рекомендации для своих граждан, в которых посоветовало избегать мест скопления людей и следовать инструкциям органов безопасности.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.