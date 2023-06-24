https://ria.ru/20230624/slovakiya-1880214272.html

Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события

Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события - РИА Новости, 24.06.2023

Совет безопасности Словакии обсудит происходящие в России события

Совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события, сообщил в субботу премьер страны Людовит Одор. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:57

2023-06-24T16:57

2023-06-24T16:59

в мире

россия

словакия

попытка вооруженного мятежа

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БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события, сообщил в субботу премьер страны Людовит Одор. "Внимательно отслеживаем и анализируем развивающуюся ситуацию в России с министерством иностранных дел, обороны и нашими международными партнерами. Совет безопасности Словакии обсудит последние события на следующей неделе", - написал Одор в социальных сетях. Ранее в субботу посольство Словакии в РФ распространило рекомендации для своих граждан, в которых посоветовало избегать мест скопления людей и следовать инструкциям органов безопасности. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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в мире, россия, словакия, попытка вооруженного мятежа