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Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий - РИА Новости, 24.06.2023
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12:40 24.06.2023 (обновлено: 12:50 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880163780.html
Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий
Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий - РИА Новости, 24.06.2023
Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий
Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, рубежи надежно защищены ВС РФ, заявил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:40
2023-06-24T12:50
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, рубежи надежно защищены ВС РФ, заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий."Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, наши рубежи надежно защищены Вооруженными силами Российской Федерации!" - написал он.Балицкий призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации, не поддаваться на провокации."Ничто не сможет сломить единство нашего народа. Мы единая страна, которая идет к единой цели - стабильному и безопасному будущему! Запорожская область с Президентом! Мы - Россия!" - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, безопасность
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий

Врио губернатора Балицкий заверил, что ситуация в Запорожской области стабильная

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, рубежи надежно защищены ВС РФ, заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, наши рубежи надежно защищены Вооруженными силами Российской Федерации!" - написал он.
Балицкий призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации, не поддаваться на провокации.
"Ничто не сможет сломить единство нашего народа. Мы единая страна, которая идет к единой цели - стабильному и безопасному будущему! Запорожская область с Президентом! Мы - Россия!" - подчеркнул он.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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