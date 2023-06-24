https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880163780.html

Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий

Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий - РИА Новости, 24.06.2023

Ситуация в Запорожской области стабильная, заявил Балицкий

Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, рубежи надежно защищены ВС РФ, заявил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:40

2023-06-24T12:40

2023-06-24T12:50

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, рубежи надежно защищены ВС РФ, заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий."Ситуация в Запорожской области стабильная, все службы работают в штатном режиме, наши рубежи надежно защищены Вооруженными силами Российской Федерации!" - написал он.Балицкий призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации, не поддаваться на провокации."Ничто не сможет сломить единство нашего народа. Мы единая страна, которая идет к единой цели - стабильному и безопасному будущему! Запорожская область с Президентом! Мы - Россия!" - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, безопасность