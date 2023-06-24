https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880152861.html
Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор
Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор
Обстановка в Саратовской области находится под контролем, работа всех органов власти и правопорядка идет в штатном режиме, заявил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:34
2023-06-24T11:34
2023-06-24T12:13
саратовская область
россия
роман бусаргин
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Саратовской области находится под контролем, работа всех органов власти и правопорядка идет в штатном режиме, заявил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин. "Президент Владимир Путин сегодня выступил с обращением по поводу ситуации с попыткой военного мятежа... В это непростое время мы должны быть едины и не поддаваться на провокации. Не сомневаюсь, что, как и подчеркнул президент, все, кто осознанно встал на путь предательства, в полной мере ответят за свои поступки перед законом и народом. Саратовская область с президентом! Отдельно отмечу – на территории Саратовской области ситуация находится под контролем, все органы власти и правопорядка работают в штатном режиме", - написал Бусаргин. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
https://ria.ru/20230624/tomsk-1880151169.html
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саратовская область, россия, роман бусаргин, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор
Саратовский губернатор Бусаргин сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем