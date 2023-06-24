https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880152861.html

Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор

Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023

Ситуация в Саратовской области под контролем, сообщил губернатор

Обстановка в Саратовской области находится под контролем, работа всех органов власти и правопорядка идет в штатном режиме, заявил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:34

2023-06-24T11:34

2023-06-24T12:13

саратовская область

россия

роман бусаргин

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Саратовской области находится под контролем, работа всех органов власти и правопорядка идет в штатном режиме, заявил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин. "Президент Владимир Путин сегодня выступил с обращением по поводу ситуации с попыткой военного мятежа... В это непростое время мы должны быть едины и не поддаваться на провокации. Не сомневаюсь, что, как и подчеркнул президент, все, кто осознанно встал на путь предательства, в полной мере ответят за свои поступки перед законом и народом. Саратовская область с президентом! Отдельно отмечу – на территории Саратовской области ситуация находится под контролем, все органы власти и правопорядка работают в штатном режиме", - написал Бусаргин. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20230624/tomsk-1880151169.html

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саратовская область, россия, роман бусаргин, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность