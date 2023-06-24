https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880148275.html
Ситуация в ЛНР и на ее рубежах остается стабильной, заявил Пасечник
Ситуация в ЛНР и на ее рубежах остается стабильной, заявил Пасечник - РИА Новости, 24.06.2023
Ситуация в ЛНР и на ее рубежах остается стабильной, заявил Пасечник
Ситуация в Луганской Народной Республике и на ее рубежах остается стабильной, все находится под контролем, службы жизнеобеспечения работают штатно, заявил в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:09
2023-06-24T11:09
2023-06-24T11:19
луганская народная республика
ростов-на-дону
россия
леонид пасечник
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Луганской Народной Республике и на ее рубежах остается стабильной, все находится под контролем, службы жизнеобеспечения работают штатно, заявил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Мы - единая страна, и мы - со своим президентом!... Ситуация на территории Луганской Народной Республики и ее рубежах остается стабильной, все находится под нашим полным контролем. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Я прошу жителей и гостей республики сохранять спокойствие, беречь себя и по возможности не выезжать в сторону границы без особой нужды", - написал Пасечник.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html
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луганская народная республика, ростов-на-дону, россия, леонид пасечник, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Луганская Народная Республика, Ростов-на-Дону, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Ситуация в ЛНР и на ее рубежах остается стабильной, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Пасечник заверил, что ситуация в регионе остается стабильной