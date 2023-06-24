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Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной

Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной - РИА Новости, 24.06.2023

Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной

Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия по стабилизации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:11

2023-06-24T10:11

2023-06-24T13:48

ростов-на-дону

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия по стабилизации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам."Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", — сказал он.Полный текст обращения президента к россиянам >>

ростов-на-дону

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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