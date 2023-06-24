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Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной - РИА Новости, 24.06.2023
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10:11 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880137366.html
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной - РИА Новости, 24.06.2023
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной
Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия по стабилизации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.06.2023
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ростов-на-дону
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия по стабилизации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам."Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", — сказал он.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
ростов-на-дону
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РИА Новости
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96
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Обращение президента России
Обращение президента России
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ростов-на-дону, видео, попытка вооруженного мятежа
Ростов-на-Дону, Попытка вооруженного мятежа
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия по стабилизации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
2023-06-24T10:11
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Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной

Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но будут предприняты действия по стабилизации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
"Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", — сказал он.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
 
Ростов-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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