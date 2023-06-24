https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880118195.html

В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон"

В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон"

По трассе М-4 "Дон" идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T05:01

2023-06-24T05:01

2023-06-24T06:56

воронежская область

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. По трассе М-4 "Дон" идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области."По Федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники", — говорится в публикации.Граждан попросили временно не пользоваться этой дорогой, а также личным транспортом.Также власти региона подчеркнули, что силовые структуры области принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20230624/poryadok-1880116583.html

воронежская область

россия

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воронежская область, происшествия, россия