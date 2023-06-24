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В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон"
В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон"
По трассе М-4 "Дон" идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:01
2023-06-24T05:01
2023-06-24T06:56
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. По трассе М-4 "Дон" идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области."По Федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники", — говорится в публикации.Граждан попросили временно не пользоваться этой дорогой, а также личным транспортом.Также власти региона подчеркнули, что силовые структуры области принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.
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воронежская область, происшествия, россия
Воронежская область, Происшествия, Россия
В Воронежской области заявили о колонне военной техники на трассе М-4 "Дон"
Правительство Воронежской сообщило о движении колонны военной техники по трассе М-4 "Дон"