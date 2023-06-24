https://ria.ru/20230624/shtab-1880240429.html

Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела

Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела - РИА Новости, 24.06.2023

Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела

Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:46

2023-06-24T19:46

2023-06-24T20:01

попытка вооруженного мятежа

южный военный округ

ростов-на-дону

евгений пригожин

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880201131_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_2d835f21db8cb78c911e2b336b08030b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представителей группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись.Порядка трех новых выстрелов прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Куда и кем велся огонь - непонятно. На данный момент в районе 500 метров от штаба мирных жителей не наблюдается, все разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попытка вооруженного мятежа, южный военный округ, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)