Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела
Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три повторных выстрела
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
Автомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представителей группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись.
Порядка трех новых выстрелов прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Куда и кем велся огонь - непонятно. На данный момент в районе 500 метров от штаба мирных жителей не наблюдается, все разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.