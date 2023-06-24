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Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела - РИА Новости, 24.06.2023
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19:46 24.06.2023 (обновлено: 20:01 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/shtab-1880240429.html
Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела
Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела - РИА Новости, 24.06.2023
Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела
Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:46
2023-06-24T20:01
попытка вооруженного мятежа
южный военный округ
ростов-на-дону
евгений пригожин
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представителей группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись.Порядка трех новых выстрелов прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Куда и кем велся огонь - непонятно. На данный момент в районе 500 метров от штаба мирных жителей не наблюдается, все разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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попытка вооруженного мятежа, южный военный округ, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Попытка вооруженного мятежа, Южный военный округ, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три выстрела

Возле здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали три повторных выстрела

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
Автомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представителей группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись.
Порядка трех новых выстрелов прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Куда и кем велся огонь - непонятно. На данный момент в районе 500 метров от штаба мирных жителей не наблюдается, все разошлись после прозвучавшего ранее требования представителей "Вагнера".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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Попытка вооруженного мятежаЮжный военный округРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинВладимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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