https://ria.ru/20230624/sevastopol-1880159743.html

В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор

В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023

В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор

В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:16

2023-06-24T12:16

2023-06-24T13:48

севастополь

безопасность

россия

михаил развожаев

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев."Нахожусь на рабочем месте с раннего утра. Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется", - написал Развожаев."Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе", - добавил губернатор.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".

https://ria.ru/20230624/komi-1880158544.html

севастополь

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа