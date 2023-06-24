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В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
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12:16 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/sevastopol-1880159743.html
В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор
В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор
В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:16
2023-06-24T13:48
севастополь
безопасность
россия
михаил развожаев
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев."Нахожусь на рабочем месте с раннего утра. Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется", - написал Развожаев."Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе", - добавил губернатор.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
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севастополь
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севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Севастополь, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор

Губернатор Севастополя заявил о спокойной обстановке в городе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Нахожусь на рабочем месте с раннего утра. Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется", - написал Развожаев.
"Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе", - добавил губернатор.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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СевастопольБезопасностьРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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