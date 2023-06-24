https://ria.ru/20230624/samara-1880179510.html

Глава Самарской области призвал жителей проявить единство

Глава Самарской области призвал жителей проявить единство - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Самарской области призвал жителей проявить единство

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей проявить единство и твердость, не допустить раскола в обществе на фоне попытки вооруженного мятежа,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:04

2023-06-24T14:04

2023-06-24T14:04

самарская область

общество

николай азаров (политик)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей проявить единство и твердость, не допустить раскола в обществе на фоне попытки вооруженного мятежа, сообщает пресс-служба регионального правительства."Знаю, что многие испытывают тревогу в связи с произошедшими сегодня событиями. Это тревога за нашу Родину. За парней, которые сейчас честно выполняют свой воинский долг на передовой. За мирных граждан, которые плечом к плечу трудятся под лозунгом "Все для фронта, все для Победы". За все то, что сейчас группа зарвавшихся подонков пытается растоптать, предать. Все мы внимательно слушали обращение президента, нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Наш лидер четко и ясно дал понять – будет сделано все, чтобы защитить страну от внешней и внутренней угрозы, обеспечить безопасность граждан. А враги, предатели понесут суровое наказание", - сказал Азаров.Он назвал произошедшее ударом в спину нашей армии, нашей Родине, всем нам. Азаров напомнил, что неоднократно был в зоне СВО и знает, что все наши защитники достойно несут службу, защищают Родину, выполняют боевые задачи."А мы здесь просто обязаны обеспечить им надежный и крепкий тыл. Проявить единство и твердость. Сделать все, чтобы не допустить раскола между людьми, которого только и ждут наши недруги", - отметил глава региона.По его словам, в Самарской области ситуация находится под контролем. Безопасность обеспечивается органами правопорядка. Всем ведомствам доведены необходимые указания. Предприятия региона, объекты социальной и инженерной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме."Убежден, мы только еще больше сплотимся вокруг президента России, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Покажем всему миру, что нас не сломить ни снаружи, ни изнутри. Наша сила – в единстве. Так было и так будет всегда", - заключил губернатор Самарской области.Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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самарская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самарская область, общество, николай азаров (политик), попытка вооруженного мятежа