https://ria.ru/20230624/salyut-1880150960.html
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи - РИА Новости, 24.06.2023
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи
Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:23
2023-06-24T11:23
2023-06-24T13:15
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212654_0:207:2906:1842_1920x0_80_0_0_79aad8acd839282d3ff096c25d05d4e3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале."Провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства. Определили необходимые дополнительные меры безопасности. Они связаны с усилением контроля за безопасностью. А также обсудили корректировку запланированных мероприятий. Уже принято решение об отмене салюта", - написал Никитин.Он также сообщил, что "ситуация в Нижегородской области – под контролем" и напомнил, что регион входит в перечень субъектов, где действует уровень базовой готовности."Все мы сегодня внимательно слушали обращение президента и верховного главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве", - добавил глава региона.В Нижнем Новгороде - Молодежной столице России-2023 – 24 июня запланирована торжественная церемония закрытия Дня молодежи, подводящая итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны.
https://ria.ru/20230624/molodezh-1879753580.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212654_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b75d90ca2023fd6f6375b50f37c76e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, общество, глеб никитин, нижний новгород
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижний Новгород
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи
Губернатор Нижегородской области Никитин отменил салют, посвященный Дню молодежи