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В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи

В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи - РИА Новости, 24.06.2023

В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи

Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:23

2023-06-24T11:23

2023-06-24T13:15

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале."Провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства. Определили необходимые дополнительные меры безопасности. Они связаны с усилением контроля за безопасностью. А также обсудили корректировку запланированных мероприятий. Уже принято решение об отмене салюта", - написал Никитин.Он также сообщил, что "ситуация в Нижегородской области – под контролем" и напомнил, что регион входит в перечень субъектов, где действует уровень базовой готовности."Все мы сегодня внимательно слушали обращение президента и верховного главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве", - добавил глава региона.В Нижнем Новгороде - Молодежной столице России-2023 – 24 июня запланирована торжественная церемония закрытия Дня молодежи, подводящая итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны.

https://ria.ru/20230624/molodezh-1879753580.html

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нижегородская область, общество, глеб никитин, нижний новгород