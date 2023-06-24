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В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи - РИА Новости, 24.06.2023
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11:23 24.06.2023 (обновлено: 13:15 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/salyut-1880150960.html
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи - РИА Новости, 24.06.2023
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи
Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:23
2023-06-24T13:15
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале."Провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства. Определили необходимые дополнительные меры безопасности. Они связаны с усилением контроля за безопасностью. А также обсудили корректировку запланированных мероприятий. Уже принято решение об отмене салюта", - написал Никитин.Он также сообщил, что "ситуация в Нижегородской области – под контролем" и напомнил, что регион входит в перечень субъектов, где действует уровень базовой готовности."Все мы сегодня внимательно слушали обращение президента и верховного главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве", - добавил глава региона.В Нижнем Новгороде - Молодежной столице России-2023 – 24 июня запланирована торжественная церемония закрытия Дня молодежи, подводящая итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны.
https://ria.ru/20230624/molodezh-1879753580.html
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нижегородская область, общество, глеб никитин, нижний новгород
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижний Новгород
В Нижегородской области отменили салют, посвященный Дню молодежи

Губернатор Нижегородской области Никитин отменил салют, посвященный Дню молодежи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка смотрит праздничный салют
Девушка смотрит праздничный салют - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка смотрит праздничный салют. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Салют, посвященный Дню молодежи, отменен в Нижегородской области, ситуация в регионе под контролем, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
"Провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства. Определили необходимые дополнительные меры безопасности. Они связаны с усилением контроля за безопасностью. А также обсудили корректировку запланированных мероприятий. Уже принято решение об отмене салюта", - написал Никитин.
Он также сообщил, что "ситуация в Нижегородской области – под контролем" и напомнил, что регион входит в перечень субъектов, где действует уровень базовой готовности.
"Все мы сегодня внимательно слушали обращение президента и верховного главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве", - добавил глава региона.
В Нижнем Новгороде - Молодежной столице России-2023 – 24 июня запланирована торжественная церемония закрытия Дня молодежи, подводящая итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны.
Девушки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
День молодежи России
Вчера, 02:05
 
Нижегородская областьОбществоГлеб НикитинНижний Новгород
 
 
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