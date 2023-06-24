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Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления - РИА Новости, 24.06.2023
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12:27 24.06.2023 (обновлено: 12:40 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/saldo-1880161171.html
Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления
Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления - РИА Новости, 24.06.2023
Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления
Почти 60 процентов домовладений в Херсонской области, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, освободилось от воды, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:27
2023-06-24T12:40
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Почти 60 процентов домовладений в Херсонской области, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, освободилось от воды, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. "Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. &lt;…&gt; Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат", — написал он.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков вниз по течению Днепра оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС
Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: почти 60% домов освободилось от подтопления

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС в Херсонской области, где разрушилась Каховская ГЭС
Сотрудники МЧС в Херсонской области, где разрушилась Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудники МЧС в Херсонской области, где разрушилась Каховская ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Почти 60 процентов домовладений в Херсонской области, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, освободилось от воды, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.
"Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. <…> Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат", — написал он.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков вниз по течению Днепра оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Херсонская областьПроисшествияВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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