https://ria.ru/20230624/saldo-1880161171.html

Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления

Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления - РИА Новости, 24.06.2023

Почти 60 процентов домов в Херсонской области освободилось от подтопления

Почти 60 процентов домовладений в Херсонской области, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, освободилось от воды, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:27

2023-06-24T12:27

2023-06-24T12:40

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Почти 60 процентов домовладений в Херсонской области, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, освободилось от воды, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. "Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. <…> Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат", — написал он.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков вниз по течению Днепра оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html

херсонская область

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

херсонская область , происшествия, владимир сальдо, разрушение каховской гэс