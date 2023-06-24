https://ria.ru/20230624/saldo-1880148440.html
Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо
Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.06.2023
Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо
В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования, попыток дестабилизации нет, написал в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:13
2023-06-24T11:13
2023-06-24T11:13
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования, попыток дестабилизации нет, написал в телеграм-канале врио губернатора Владимир Сальдо. "В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования. Попыток дестабилизации ситуации в регионе со стороны отдельных лиц и организаций нет", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. "На линии боевого соприкосновения наши бойцы находятся на своих боевых постах и продолжают успешно поражать поставленную коллективным Западом военную технику, а также молниеносно и решительно пресекать любые попытки атак со стороны киевского режима", - добавил он.
https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо
Сальдо: в Херсонской области обстановка под контролем властей и военного командования