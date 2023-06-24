https://ria.ru/20230624/saldo-1880148440.html

Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо

Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.06.2023

Власти контролируют обстановку на Херсонщине, заявил Сальдо

В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования, попыток дестабилизации нет, написал в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:13

2023-06-24T11:13

2023-06-24T11:13

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования, попыток дестабилизации нет, написал в телеграм-канале врио губернатора Владимир Сальдо. "В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования. Попыток дестабилизации ситуации в регионе со стороны отдельных лиц и организаций нет", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. "На линии боевого соприкосновения наши бойцы находятся на своих боевых постах и продолжают успешно поражать поставленную коллективным Западом военную технику, а также молниеносно и решительно пресекать любые попытки атак со стороны киевского режима", - добавил он.

https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , владимир сальдо, безопасность