Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей
Ростовские власти призвали избегать скопления людей и мест, где находится военная техника
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
Автомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Власти Ростовской области призывали избегать в Ростове-на-Дону скопления людей и мест, где находится военная техника.
"Правительство региона призывает жителей и гостей донской столицы в целях безопасности оставаться дома и без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть Ростова-на-Дону. Если Вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.