https://ria.ru/20230624/rostov-1880207469.html

Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей

Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей

Власти Ростовской области призывали избегать в Ростове-на-Дону скопления людей и мест, где находится военная техника. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:25

2023-06-24T16:25

2023-06-24T16:30

ростов-на-дону

ростовская область

безопасность

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Власти Ростовской области призывали избегать в Ростове-на-Дону скопления людей и мест, где находится военная техника."Правительство региона призывает жителей и гостей донской столицы в целях безопасности оставаться дома и без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть Ростова-на-Дону. Если Вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника", - говорится в сообщении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/ogranicheniya-1880208336.html

https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880204857.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, ростовская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)