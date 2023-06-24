Рейтинг@Mail.ru
Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 24.06.2023 (обновлено: 16:30 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880207469.html
Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей
Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей
Власти Ростовской области призывали избегать в Ростове-на-Дону скопления людей и мест, где находится военная техника. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:25
2023-06-24T16:30
ростов-на-дону
ростовская область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880201131_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_2d835f21db8cb78c911e2b336b08030b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Власти Ростовской области призывали избегать в Ростове-на-Дону скопления людей и мест, где находится военная техника."Правительство региона призывает жителей и гостей донской столицы в целях безопасности оставаться дома и без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть Ростова-на-Дону. Если Вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника", - говорится в сообщении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/ogranicheniya-1880208336.html
https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880204857.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880201131_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_cd307df2f5e065c486136ebdbb803364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Ростовские власти призвали избегать мест скопления людей

Ростовские власти призвали избегать скопления людей и мест, где находится военная техника

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
Автомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Автомобиль сотрудников полиции на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Власти Ростовской области призывали избегать в Ростове-на-Дону скопления людей и мест, где находится военная техника.
"Правительство региона призывает жителей и гостей донской столицы в целях безопасности оставаться дома и без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть Ростова-на-Дону. Если Вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника", - говорится в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО
Вчера, 16:29
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Вид на Курган - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе
Вчера, 16:13
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьБезопасностьПопытка вооруженного мятежаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала