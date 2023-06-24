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Разведчики на передовой записали обращение к президенту России - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 24.06.2023 (обновлено: 00:20 25.06.2023)
https://ria.ru/20230624/razvedchiki-1880250393.html
Разведчики на передовой записали обращение к президенту России
Разведчики на передовой записали обращение к президенту России - РИА Новости, 25.06.2023
Разведчики на передовой записали обращение к президенту России
Разведгруппа ВС РФ заявила, что она до конца с президентом РФ Владимиром Путиным, с Минобороны РФ и за русский народ. Об этом бойцы сказали в своем... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T21:04
2023-06-25T00:20
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
евгений пригожин
россия
попытка вооруженного мятежа
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Разведгруппа ВС РФ заявила, что она до конца с президентом РФ Владимиром Путиным, с Минобороны РФ и за русский народ. Об этом бойцы сказали в своем видеообращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, мы до конца с вами. Это разведгруппа, которая работает на Северском направлении. Выполняем свой долг, защищаем свою честь, свой народ. Заслуги ЧВК "Вагнер" очень огромны. Но при этом враг не дремлет, и нужно двигаться в нужном направлении всем вместе. Мы с министерством обороны, мы в министерстве обороны и мы за русский народ", - сказали разведчики. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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"Уважаемый президент, мы до конца с Вами" – обращение разведчиков ВС РФ
"Уважаемый президент, мы до конца с Вами" – обращение разведчиков ВС РФ
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безопасность, владимир путин, евгений пригожин, россия, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Разведчики на передовой записали обращение к президенту России

Члены разведгруппы на передовой заявили, что они до конца с президентом и русским народом

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Разведгруппа ВС РФ заявила, что она до конца с президентом РФ Владимиром Путиным, с Минобороны РФ и за русский народ. Об этом бойцы сказали в своем видеообращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Уважаемый президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, мы до конца с вами. Это разведгруппа, которая работает на Северском направлении. Выполняем свой долг, защищаем свою честь, свой народ. Заслуги ЧВК "Вагнер" очень огромны. Но при этом враг не дремлет, и нужно двигаться в нужном направлении всем вместе. Мы с министерством обороны, мы в министерстве обороны и мы за русский народ", - сказали разведчики.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинЕвгений ПригожинРоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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