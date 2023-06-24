https://ria.ru/20230624/putin-1880136817.html

Путин заявил, что любая смута является угрозой

Путин заявил, что любая смута является угрозой - РИА Новости, 24.06.2023

Путин заявил, что любая смута является угрозой

Любая внутренняя смута в России - это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жёсткими, заявил президент России... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:09

2023-06-24T10:09

2023-06-24T10:41

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Любая внутренняя смута в России - это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жёсткими, заявил президент России Владимир Путин."Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880137106.html

россия

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2023

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владимир путин, россия