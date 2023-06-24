Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что любая смута является угрозой - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 24.06.2023 (обновлено: 10:41 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880136817.html
Путин заявил, что любая смута является угрозой
Путин заявил, что любая смута является угрозой - РИА Новости, 24.06.2023
Путин заявил, что любая смута является угрозой
Любая внутренняя смута в России - это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жёсткими, заявил президент России... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:09
2023-06-24T10:41
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_3f9cf49e7ceb404bcd5d5ec23e6c1e61.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Любая внутренняя смута в России - это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жёсткими, заявил президент России Владимир Путин."Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880137106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c12ed2397d36ceca84d8df737aa0ab7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что любая смута является угрозой

Путин заявил, что любая смута является угрозой, и действия России будут жесткими

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Любая внутренняя смута в России - это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жёсткими, заявил президент России Владимир Путин.
"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин призвал прекратить участие в вооруженном мятеже
Вчера, 10:10
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала