https://ria.ru/20230624/puteshestviya-1880212277.html

В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий

В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий - РИА Новости, 24.06.2023

В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий

Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской, Воронежской области введен режим контртеррористической операции,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:48

2023-06-24T16:48

2023-06-24T16:48

россия

москва

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской, Воронежской области введен режим контртеррористической операции, напомнили в Минэкономразвития. "Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, подразумевающий усиление мер безопасности", - говорится в официальном сообщении министерства, распространенном в субботу. Кроме того, министерство рекомендует "туристам в данных обстоятельствах сохранять спокойствие и следить за новостями исключительно в официальных источниках информации". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа