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В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий - РИА Новости, 24.06.2023
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16:48 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/puteshestviya-1880212277.html
В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий
В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий - РИА Новости, 24.06.2023
В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий
Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской, Воронежской области введен режим контртеррористической операции,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:48
2023-06-24T16:48
россия
москва
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской, Воронежской области введен режим контртеррористической операции, напомнили в Минэкономразвития. "Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, подразумевающий усиление мер безопасности", - говорится в официальном сообщении министерства, распространенном в субботу. Кроме того, министерство рекомендует "туристам в данных обстоятельствах сохранять спокойствие и следить за новостями исключительно в официальных источниках информации". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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россия, москва, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В МЭР призвали учитывать режим КТО при планировании путешествий

МЭР советует учитывать режим КТО в регионах России при планировании путешествий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской, Воронежской области введен режим контртеррористической операции, напомнили в Минэкономразвития.
"Туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, подразумевающий усиление мер безопасности", - говорится в официальном сообщении министерства, распространенном в субботу.
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Кроме того, министерство рекомендует "туристам в данных обстоятельствах сохранять спокойствие и следить за новостями исключительно в официальных источниках информации".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
РоссияМоскваВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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