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Тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие регионы России для путешествий - РИА Новости, 24.06.2023
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Туризм
 
04:56 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/puteshestviya-1879890997.html
Тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие регионы России для путешествий
Тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие регионы России для путешествий - РИА Новости, 24.06.2023
Тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие регионы России для путешествий
Эксперты и тревел-блогеры, объехвашие всю Россию, особенно отметили Приморский край, Югру и Мурманскую область, сообщает сервис путешествий Туту. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:56
2023-06-24T04:56
туризм
новости - туризм
россия
приморский край
мурманская область
югра
отдых в россии
достопримечательности
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эксперты и тревел-блогеры, объехвашие всю Россию, особенно отметили Приморский край, Югру и Мурманскую область, сообщает сервис путешествий Туту.Рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов страны составили участники проекта “Медиаразведка”, 50-я поездка которой завершилась в начале июня. По итогам в пятерку лучших вошли Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Мурманская и Тверская области, а также Республика Хакасия.За два года более 200 тревел-экспертов (блогеров, журналистов, фотографов) вместе с Туту побывали в 29 регионах России, а также посетили Армению. По итогам каждой поездки регион получает подробный отчет.Во Владивостоке выше всего путешественники оценили сап-прогулку в бухте Парис, поход по экотропе на мыс Тобизина и экскурсию по аэропорту города.В Югре экспертам особо запомнились этнографическое стойбище "Хантыйский дворик", аэродром "Боровая" с полетами на самолете и гостеприимный хаски-центр "Югра".Мурманская область стала одним из самых часто посещаемых путешественниками регионов. Эксперты рекомендуют посетить здесь полуостров Рыбачий, прогуляться по Териберке и окрестностям, и устроить джип-сафари по Хибинам.
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новости - туризм, россия, приморский край, мурманская область, югра, отдых в россии, достопримечательности, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Приморский край, Мурманская область, Югра, отдых в России, Достопримечательности, куда можно лететь
Тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие регионы России для путешествий

Тревел-эксперты: лучшие регионы России для путешествий – Приморье, Югра и Мурманск

© Фото : Антон Божко Ручные косули в Приморском сафари-парке всегда рады, чтобы и погладили и угостили
Ручные косули в Приморском сафари-парке всегда рады, чтобы и погладили и угостили - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Антон Божко
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эксперты и тревел-блогеры, объехвашие всю Россию, особенно отметили Приморский край, Югру и Мурманскую область, сообщает сервис путешествий Туту.
Рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов страны составили участники проекта “Медиаразведка”, 50-я поездка которой завершилась в начале июня. По итогам в пятерку лучших вошли Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Мурманская и Тверская области, а также Республика Хакасия.
За два года более 200 тревел-экспертов (блогеров, журналистов, фотографов) вместе с Туту побывали в 29 регионах России, а также посетили Армению. По итогам каждой поездки регион получает подробный отчет.
Во Владивостоке выше всего путешественники оценили сап-прогулку в бухте Парис, поход по экотропе на мыс Тобизина и экскурсию по аэропорту города.
В Югре экспертам особо запомнились этнографическое стойбище "Хантыйский дворик", аэродром "Боровая" с полетами на самолете и гостеприимный хаски-центр "Югра".
Мурманская область стала одним из самых часто посещаемых путешественниками регионов. Эксперты рекомендуют посетить здесь полуостров Рыбачий, прогуляться по Териберке и окрестностям, и устроить джип-сафари по Хибинам.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияПриморский крайМурманская областьЮграотдых в РоссииДостопримечательностикуда можно лететь
 
 
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