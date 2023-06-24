https://ria.ru/20230624/produkty-1880200623.html

Производители продуктов в России работают в штатном режиме

Производители продуктов в России работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

Производители продуктов в России работают в штатном режиме

Производители продуктов в РФ продолжают работу во всех регионах в штатном режиме, запасов на складах для обеспечения населения продовольствием сейчас... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:00

2023-06-24T16:00

2023-06-24T16:01

россия

ростов-на-дону

москва

владимир путин

евгений пригожин

руспродсоюз

мираторг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Производители продуктов в РФ продолжают работу во всех регионах в штатном режиме, запасов на складах для обеспечения населения продовольствием сейчас достаточно, сообщили РИА Новости в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз")."Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме. Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно" , - сообщили в ассоциации.Ранее в "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме. "Работаем в штатном режиме", - сообщали РИА Новости и в пресс-службе группы "Черкизово".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

ростов-на-дону

москва

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россия, ростов-на-дону, москва, владимир путин, евгений пригожин, руспродсоюз, мираторг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество