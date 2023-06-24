Рейтинг@Mail.ru
Производители продуктов в России работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 24.06.2023 (обновлено: 16:01 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/produkty-1880200623.html
Производители продуктов в России работают в штатном режиме
Производители продуктов в России работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Производители продуктов в России работают в штатном режиме
Производители продуктов в РФ продолжают работу во всех регионах в штатном режиме, запасов на складах для обеспечения населения продовольствием сейчас... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:00
2023-06-24T16:01
россия
ростов-на-дону
москва
владимир путин
евгений пригожин
руспродсоюз
мираторг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/63/1476886335_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_7fba0f206976378c7af2709a9402983b.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Производители продуктов в РФ продолжают работу во всех регионах в штатном режиме, запасов на складах для обеспечения населения продовольствием сейчас достаточно, сообщили РИА Новости в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз")."Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме. Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно" , - сообщили в ассоциации.Ранее в "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме. "Работаем в штатном режиме", - сообщали РИА Новости и в пресс-службе группы "Черкизово".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
ростов-на-дону
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/63/1476886335_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_60936883b385d5807b12ef3da6d0ffe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростов-на-дону, москва, владимир путин, евгений пригожин, руспродсоюз, мираторг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество
Россия, Ростов-на-Дону, Москва, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Руспродсоюз, Мираторг, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Общество
Производители продуктов в России работают в штатном режиме

"Руспродсоюз": производители продуктов в России продолжают работу в штатном режиме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете
Покупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Покупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Производители продуктов в РФ продолжают работу во всех регионах в штатном режиме, запасов на складах для обеспечения населения продовольствием сейчас достаточно, сообщили РИА Новости в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").
"Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме. Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно" , - сообщили в ассоциации.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
Ранее в "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме. "Работаем в штатном режиме", - сообщали РИА Новости и в пресс-службе группы "Черкизово".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
РоссияРостов-на-ДонуМоскваВладимир ПутинЕвгений ПригожинРуспродсоюзМираторгФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала